情人節「告白挑戰」　網民邀心儀對象約會　遭拒被反問：你是誰？

正值情人節，有外國網民就發起「告白挑戰」，希望能助一眾孤獨的女士覓得有情人。大批外國女網民響應挑戰，用短訊邀請心儀對象外出，看看對方會否應邀出席，當中有人遭到拒絕感心碎、有人意外地得到陌生人的答覆，最傷心莫過於被對方反問：「你是誰？」

有外國網民就發起「告白挑戰」，用短訊邀請喜歡的人外出。（網上圖片）

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情人節是廣大「單身狗」痛苦的日子，有外國網民在Twitter發起「告白挑戰」，參加者要向心儀對象發送一個訊息：「我已經喜歡了你一段日子，你願不願意在情人節和我約會？」得到答覆後再把對話上傳分享。

有網民被拒絕，更被對方反問：「你是誰？」（網上圖片）

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有不少人得到男方的回應，甚至反被對方告白，原來大家一直都兩情相悅，有人更被對象邀到家中共渡美好時光；另有不幸的女網民向心儀對象發出訊息後，遭到對方硬生生的拒絕，「不要（NO）」，令她瞬間心碎。

有人則得到模稜兩可的回答，令她十分難受；亦有人妻傳給丈夫，沒料到卻遭丈夫狠心拒絕「不了，謝謝」，十分搞笑。有人直接被對方加進黑名單，無回覆之餘，可能以後再沒有機會接觸。

（綜合）