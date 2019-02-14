一注獨得近千萬　牙買加男怕被家人分錢　戴《奪命狂呼》面具領獎

中頭獎人人羨慕，但幸運兒卻會擔心獎金被親友虎視眈眈，有人就想到別開生面的方法領獎！日前，牙買加一名男子買彩票中了「超級樂透」（Super Lotto）頭獎，但因為怕被家人瓜分獎金，用了差不多2個月時間思前想後，最終在領獎時戴上經典驚悚電影《奪命狂呼》（Scream）的殺人魔面具隱藏身份，取得近1.6億牙買加元（約933萬港元）的大獎。

牙買加一名男子中頭獎，戴上《奪命狂呼》的殺人魔面具領獎，得到近千萬港元獎金。(「Supreme Ventures Ltd」Twitter圖片)

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據《Jamaica Star》的報道，得獎者只暱稱為金寶（A. Campbell），他聲稱自己發發夢見到「10、14、6、25、27」及超級球「5」，便決定買彩票，結果真的在去年11月中頭獎。

金寶表示：「我多數會記下電視播出的得獎號碼，吃飯後再檢查。當天我查了自己的彩票，然後跑入浴室說『我贏了！我贏了！』」但之後他因為「想太多」，連續不適多日，頭痛了3日，而且肚子疼了兩星期，一度忘了自己中獎，但最後還是記得2月底是兌獎限期。因為擔心自己領獎後會被家人「追捕」，他最後花了54天時間，在2月5日才鼓起勇氣領獎。

領獎當日，金寶穿了一件白袍及黑色帽子，再戴上了《奪命狂呼》的殺人魔面具進行角色扮演，搞鬼之餘還隱藏了自己身份，更即場跳舞，看上去非常高興。他得獎時稱已考慮好如何運用獎金，首先是要買一間屋，但現在未找到心水，「我喜歡錢，我不乞求，也不借錢」，所以他考慮用這些錢來做生意將錢「滾大」。

金寶是歷來第17位中了「超級樂透」的幸運兒，但不是第一個想隱藏身份的得獎者，去年6月，有一個牙買加女人中頭獎，她當時戴上了一個Emoji面具去領獎。因為牙買加的治安欠佳，得獎者擔心身份曝光會招來賊人，故隱藏身份在當地非常普遍。

《奪命狂呼》是1996年上畫的美國驚悚電影，兇手會戴上白色的拉長鬼臉面具殺人，這個面具之後成為萬聖節的熱門商品。

（綜合）

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