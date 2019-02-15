港媽帶B女行山爆路惹爭議　專家不建議︰手抱子女無自保能力

「路是人走出來的」，不少行山發燒友都相信自己能走出一條新的山路。 一名港媽在網上稱帶同數個月大的女兒在西貢行山「爆路」，行足20公里，惹來批評。有行山專家表示，太年幼的小朋友沒有自保能力，「爆路」對大人小孩而言都非常危險，樹枝及道路都容易傷及所有人，即使小孩有自保能力，父母都不應該帶他們行新路，因一旦發生意外，救援人員未必能即時趕及施救。

不少家長都愛帶同小朋友去行山。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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近年本港行山界興起一項挑戰，有越野賽跑或類似經驗的行山發燒友會穿越未有人行過的叢林，用手腳開路，不但能更貼近大自然，而且可鍛鍊體能，有時更可節省時間避免繞路，其他人都有樣學樣，甚至會帶同剪刀等工具，披荊斬棘開路。

一名港媽經常在行山群組中，上載與數個月大的女兒行山的照片，昨日（14日）她如常上載多張兩母子及親友行山照，寫明使用坐墊式揹帶，將女兒放在前面，兩母子佩帶防UV太陽眼鏡、搽防曬霜及穿上防曬衫，稱「行咗20公里路，（萬宜水庫）西壩、創興水上中心、大蛇灣、北丫、糧船灣、沙橋頭、白臘灣」等地方，更提及曾經「爆路」，形容「呢個路段係大家都未行過」，有疑似親友留言指總共走了大約3.8萬步。

帖文引起不少網民及其他行山專頁討論，質疑帶小孩行山「爆路」是非常危險而不負責任，如對路況不了解，有意外時亦會增加救援難度。

香港攀山總會冰雪及山藝教練梁念豪表示，專業行山人士想另行新山路，通常會穿上長袖上衣、長褲、長靴、手套、眼鏡及帽，防止被樹枝插傷，如果小朋友尚未懂得行走，代表沒有保護自己的能力，「爆路」時亦有機會被樹枝插傷，而且小朋友皮膚嬌嫩，即使帶傘行山，紫外光都可以傷害到他們的皮膚；另外，家長普遍使用坐墊式揹帶，將子女放在前面，成年人一旦跌倒，小朋友亦有機會受傷，所以都不建議家長帶同太年幼子女行山，姑勿論「爆路」。

即使小朋友「識行識走」，家長都應該盡量和子女沿郊遊徑行山，即使有人開了「新路」，該新路的土壤都有機會因下雨而變爛，容易跌倒受傷。

港媽稱帶B「行咗20公里路，（萬宜水庫）西壩、創興水上中心、大蛇灣、北丫、糧船灣、沙橋頭、白臘灣」等地方。（Google Map截圖）

攀山教練黃炎良表示，行山發燒友如果想進入叢林，應該帶備剪刀等工具，剪草及荊棘開路，但都不建議過分破壞大自然去胡亂開路，加上新路未必有GPS座標，一旦發生意外，救援人員未必能即時去到施救。