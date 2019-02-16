阿姐堅持用過期醫療卡登記　「唔識去查下咩？」　診所護士妙答KO

不少公司都會為員工提供醫療卡，以便到相關診所享用醫療褔利，但有護士近日在網上投稿指，一名女子持過期醫療卡到診所打算看醫生，當要求她提供新卡時，對方聲稱將新卡遺留在家，更反指「唔識去查下（新卡資料）㗎咩？」面對客人的無理，護士機智地以護照做例子，反駁不可以用過期護照辦理登機手續，事件驚動醫生大聲問發生何事，護士亦大聲解釋「有人拎過期醫療咭想呃我哋，想睇免費醫生呀」，客人隨即黑臉敗走，網民大讚護士「答得好，仲要畀到說話佢聽」。

診所護士其中一項工作就是為病人登記資料。（GettyImages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

有診所護士投稿至facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」，內容指她工作期間遇到一名持過期醫療卡的女子，她向對方表明不能使用，但對方稱「我有㗎，不過放咗喺屋企」，樓主則回應「但係都要嗰張新卡先得」，阿姐強調「咪話我有㗎囉，你唔識去查下（新卡資料）㗎咩？使唔使我教你？」護士反駁她「拎個過期護照去辦理登機手續，話嗰新嘅護照喺屋企，你話得唔得呀啦？」女子再次重申「咁我真係有㗎嘛！」護士亦堅持「真係要正本喎」。

兩人激辯驚動醫生，導致他在房內大聲問「出面乜事咁嘈？」護士亦大聲解釋「有人拎過期醫療卡想呃我哋，想睇免費醫生呀」，形容阿姐頓時「面都黑晒」地離開。

帖文引起網民討論，大讚護士答得好，留言指「勁正！仲要畀到說話佢聽！」、「正確回應！有人拎張影印本嘅身份證同綜援紙去政府診所嘈，仲同我講一樣有樣有名有身份證號碼，我都係叫佢攞去羅湖過到關，我就畀你登記睇」、「面係人畀，架係自己丟」。

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）