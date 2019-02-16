不滿快餐店員閒聊　港媽教女：學好英文可以寫Email去總公司投訴

今時今日的服務業真的不易做，閒聊幾句都可能被投訴。有網民投稿至facebook專頁，稱早前到快餐店食早餐時，兩名「嬸嬸級」員工閒聊數句，竟惹起旁邊一名正與女兒吃早餐的港媽不滿，開聲指責：「請你哋嚟吹水定做嘢呀？」港媽之後繼續指罵，更揚言要投訴至快餐店總公司，之後更勸女兒學好英文，「到時遇到呢啲情況就可以寫英文Email去總公司投訴佢地㗎喇」。

有網民稱早前於快餐店遇到一名港媽因不滿員工閒聊而破口大罵，更教導女兒要學好英文，以便遇到同樣情況可以投訴。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該網民日前投稿至fb專頁「西客之道」，分享早前到快餐店用餐時遇到怪獸家長的經歷。樓主稱，有日上班前到麥當勞吃早餐，遇到一對母女，「個女睇落大約讀緊一二年級左右，港媽睇落30到」，女兒一邊吃早餐，港媽便一邊檢查其功課。

當時附近有兩名大約50歲的女員工收好盤後閒聊數句，樓主形容兩人「正常聲浪並無特別大聲」，不料港媽聽到後感到不滿，大聲責問：「喂你兩個而家請你哋嚟吹水定做嘢呀？吹完未呀？」兩員工聞言即道歉，不過港媽未「收口」，繼續指罵：「你哋喺度嘈住我個女食早餐呀！我要投訴你哋！叫你哋經理出嚟！」

樓主投稿至fb專頁，講述遇到麻煩港媽與女兒吃早餐的經過，帖文引起網民熱議。（fb專頁「西客之道」截圖）

其中一名女員工再向港媽道歉，希望大事化小，另一員工則忍不住與港媽對罵，港媽遂「越鬧越起勁」，直言「抵你哋做死一世M記啦，我而家就投訴你呀！投訴到你連m記都無得做呀！我會寫Email上你總公司投訴你㖭呀」。先道歉的一名員工見狀，即時拉開同事，免她與港媽繼續爭吵。

當兩名快餐店員工離開後，港媽便向坐在對面的女兒說：「嗱！你要學好啲英文呀！到時遇到呢啲情況就可以寫英文Email去總公司投訴佢地㗎喇！知唔知呀？」樓主稱，看到港媽的女兒聽罷「唔出聲默默地點頭」，「我就明白點解香港咁多西客」。

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帖文引起網民熱議，有人批評港媽向女兒灌輸錯誤的價值觀，「人品唔好，讀幾多書都無用」，笑言該港媽「要去圖書館先食到嘢喎咁搞法」。有網民則認為職業無分貴賤，不明白港媽為何「自我感覺良好」，「通常講呢啲既都係唔識英文。父母英文叻使鬼叫個女學好英文咩，有冇見過父母英文流利嘅子女會唔識英文？」

不過，亦有網民認為兩名快餐店員工要負上部分責任，「唔係特唔特別大聲問題，喺個Lobby（大廳）吹晒水咁，會唔會唔係好啱場合呢？吹水返後欄吹啦，第一日撈飲食咩」。

（facebook專頁「西客之道」）