遊客為打卡無視警告牌　神戶BE KOBE地標終被爬至龜裂需封場維修

位於日本神戶港美利堅公園的「BE KOBE」文字地標自2017年4月設置後，很快就成為當地人及旅客的熱門打卡景點。不過不消2年，市政府昨日卻宣布封場，原因是太多人不守規矩，為拍照胡亂爬上爬下，令結構出現龜裂，要緊急維修至3月中。市政府負責人感嘆「比預期的壞得太快」，日後會設置警告板提醒公眾。

位於日本神戶港美利堅公園的「BE KOBE」文字地標設置不消2年，市政府宣布封場，原因是太多人不守規矩爬上爬下，令結構出現龜裂，要緊急維修至3月中。（GettyImages／視覺中國）

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「BE KOBE」是為了紀念阪神大地震20週年將至，市政府2017年籌備紀念活動期間，整合當地市民的意見及訪問而得出的句子，而配合神戶港開港150週年，於是在海濱設立了高2.4米、白色的「BE KOBE」的文字紀念碑。

自開放給公眾以來，紀念碑前常常出現慕名而來拍照的人龍，不過即使貼了「請勿攀爬」的告示、派駐職員巡邏提醒，仍然有不少民眾沒有理會，甚至穿着鞋子爬上頂部，在結構留下鞋印。在Twitter及Instagram上搜尋「BE KOBE」，都不難看到大量民眾集體「攻頂」的照片。過去曾經有市民自發組成清潔隊，為紀念碑打掃以及提醒觀光客要愛護公物，但最終仍未能阻止紀念碑損毀，出現龜裂的情況。

在Twitter及Instagram上搜尋「BE KOBE」，都不難看到大量民眾集體「攻頂」的照片。（網上圖片）

市政府負責人指，紀念碑建造初期，構造設計根本沒有讓人攀爬的打算，現時文字的接合部分出現龜裂，18日起將會封閉作修繕工程，暫定直到3月13日，修補會以不影響外觀為前提，為頂部加厚及重新塗上白漆。「請勿攀爬」的告示日後亦會變成永久的警告板以提醒公眾。

（神戶新聞）