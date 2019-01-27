日本BANDAI SPIRITS新公司入口超有型！　網民：一定準時返工打卡

相信許多打工仔每日都萬般不願意地踏入公司大門，上班一刻內心已經在想何時能放工離開。不過日本大型玩具供應商BANDAI SPIRITS的新辦公室門口卻可能是其員工最喜愛的地方，因為當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。不少網民看到後都大讚BANDAI果然是充滿玩味及創意的公司，但亦有網民形容是「中二病發」，指「員工會整天在開門關門然後不工作」。

當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。（天神英貴 Twitter片段截圖）

開門過程逐格睇：

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日本聲優兼插畫家天神英貴上周五（25日）於Twitter上載片段，指自己日前到了搬到東京三田的BANDAI SPIRITS公司，發現它的門口非常有型，「令人好想不停出出入入」。

從片段可見，一名員工手持證件於門口的感應器上拍卡，門上立即出現淺藍色幾何形狀的投射，並閃出「ACCEPT（通過）」的字樣，門框亦出現波紋及發出電子音效，最後門中央的四方圖案散至門邊，鋸齒狀的大門才從中間打開，開門後的地板上亦有電子線路版模樣的投射，整個過程極具科幻感。

當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。（天神英貴 Twitter片段截圖）

整個開門過程要耗時2秒，但當中的花樣已令不少網民一看再看。片段上載至今已有逾300萬次點撃，獲近14.2萬個讚好，7.7萬人轉發。不少人都大讚該辦公室門口「型到癲」、「有未來的感覺」、「感覺保安系統很強」、「令人一定準時返工打卡」，認為BANDAI SPIRITS果然是充滿玩味及創意的公司，惹人羨慕。不過亦有人形容如果自己是其員工，「每天等着這個『中二病』門口開門都會覺得煩」、「喜歡它的人應該會瘋狂出入只為了開一下門」。

（綜合）