日本BANDAI SPIRITS新公司入口超有型！　網民：一定準時返工打卡

相信許多打工仔每日都萬般不願意地踏入公司大門，上班一刻內心已經在想何時能放工離開。不過日本大型玩具供應商BANDAI SPIRITS的新辦公室門口卻可能是其員工最喜愛的地方，因為當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。不少網民看到後都大讚BANDAI果然是充滿玩味及創意的公司，但亦有網民形容是「中二病發」，指「員工會整天在開門關門然後不工作」。
當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。（天神英貴 Twitter片段截圖）
開門過程逐格睇：
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日本聲優兼插畫家天神英貴上周五（25日）於Twitter上載片段，指自己日前到了搬到東京三田的BANDAI SPIRITS公司，發現它的門口非常有型，「令人好想不停出出入入」。
從片段可見，一名員工手持證件於門口的感應器上拍卡，門上立即出現淺藍色幾何形狀的投射，並閃出「ACCEPT（通過）」的字樣，門框亦出現波紋及發出電子音效，最後門中央的四方圖案散至門邊，鋸齒狀的大門才從中間打開，開門後的地板上亦有電子線路版模樣的投射，整個過程極具科幻感。
當員工拍卡準備進入辦公室時，極具高科技及未來感的解鎖動畫就會投射到門口上，非常有型。（天神英貴 Twitter片段截圖）
整個開門過程要耗時2秒，但當中的花樣已令不少網民一看再看。片段上載至今已有逾300萬次點撃，獲近14.2萬個讚好，7.7萬人轉發。不少人都大讚該辦公室門口「型到癲」、「有未來的感覺」、「感覺保安系統很強」、「令人一定準時返工打卡」，認為BANDAI SPIRITS果然是充滿玩味及創意的公司，惹人羨慕。不過亦有人形容如果自己是其員工，「每天等着這個『中二病』門口開門都會覺得煩」、「喜歡它的人應該會瘋狂出入只為了開一下門」。
（綜合）
昨日盛り上がったのを見ていた寺野さんが星矢の火時計の現物を見せてくれるというので、三田に引っ越した#BANDAI SPIRITSさんの新本社へ。入館ゲートが楽しいので何度も通過したくなること請け合い。#聖闘士星矢 pic.twitter.com/5GsMYHhCSw— 天神TENJIN英貴™20周年画集発売中 (@TENJIN_hidetaka) January 25, 2019