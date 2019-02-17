完美模仿筆跡？內地女生800人仔買「寫字機器人」　阿媽嬲爆砸爛

對於學生來說，最開心莫過於放長假期，但最苦惱卻是長假後面對堆積如山的功課。黑龍江省哈爾濱市一名中三女生，新年期間花800多人民幣（約940港元）利市錢，網購一部號稱「可模仿各種筆跡抄寫文字」的「寫字機器人」，僅花2天便完成抄寫作業，而且字跡工整零塗改。惟最終媽媽揭發事件後，一怒之下更將機器人砸爛。

哈爾濱一名中三女生花800人仔買「寫字機器人」，替她抄寫未完成的功課，結果被媽媽揭發及砸爛機器。（淘寶圖片）

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據《哈爾濱日報》報道，來自哈爾濱的張女士發現就讀中三的女兒，僅花2天便完成老師給予的抄寫功課，而且字跡工整，且零塗改痕跡，令她一度相當欣慰。詎料張女士整理房間時發現女兒偷買「寫字機器人」，上面的說明書更聲稱「可模仿各種筆跡抄寫文字」，張女士見狀馬上追問，女兒終承認早前花800多元人民幣利市錢，從網上購買「寫字機器人」代做功課。

該機器人外型如兩個金屬組件搭成的架子，張女士起初還不相信它的抄寫功能，詎料看到機器人能在紙上抄寫出女兒字跡後，即大表震驚，「如果不仔細看，還真難辨真偽」，最後張女士一怒之下將機器人砸爛。

從用家分享的照片所見，「寫字機器人」的作品乍看跟人手書寫頗相似。（淘寶圖片）

近日爆紅的「寫字機器人」在內地購物平台淘寶隨處可見，價錢由400至1200元人民幣不等，機器人組裝簡單，僅一組金屬搭成的架子，只需下載軟件，讓它識別使用者的筆跡，其後導入需要書寫的文字，在機器前端安置一支筆，它便能模仿使用者的筆書寫指定內容，並強調「有多套字體隨機調用」、「相同字體隨機變形」，務求更像真人手書寫。而該機器的書寫速度很快，每分鐘約40個字左右。

有店家向內地傳媒表示，新年過後，不少學生對「寫字機器人」感興趣，但店家強調機器人在字間距、字體大小等方面比較規範，反而真人手寫的寫字力度、間距及大小等較難捉摸，如果仔細觀察，兩者還是看得出分別，因此機器人僅限於對書寫要求不高、重複類的抄寫。

（綜合）