【非洲豬瘟】台客淘寶訂cosplay獲贈肉乾　網民恐慌：生化戰爭？

內地非洲豬瘟疫情嚴峻，台灣亦嚴防豬瘟傳入，早前更公布一系列防疫措施，包括禁止旅客攜帶內地豬肉入台，違者最高將罰款100萬台幣（約25萬港元）。有台灣網民發帖，指朋友近日於淘寶訂了cosplay服裝，詎料寄台的包裹內贈送一塊疑似豬肉乾，令他大吃一驚，立即通知防疫部門，更笑言這是「生化戰爭」。有網民猜測可能臨近節日，故淘寶網店向顧客送贈小禮物，早有先例；有網民則指該塊肉乾的外形，可能是素食制品「辣條」。

在淘寶購物後寄到內灣的包裹內，附有疑似豬肉乾。（噗浪Plurk圖片）

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非洲豬瘟是豬農噩夢，台灣行政院農委會本月17日宣布，自18日零時起，旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家攜帶豬肉產品入境而未主動申報，查獲者初犯罰款20萬台幣（約5萬港元），第2次起罰款100萬台幣（約25萬港元）。

有台灣網民在上周四（20日）於社交網絡噗浪Plurk上圖文並茂地發帖，表示近日朋友在內地網購平台淘寶買了cosplay服裝，當收到包裹後便發現內裏藏有一塊疑似是贈品的豬肉乾，令朋友非常驚慌。樓主笑言「這是生化戰爭吧...該緊急狀態囉？」並提醒大家收到肉乾物品時，要先通知防疫單位，而且不要隨意丟棄。

帖子旋即引起網民熱烈關注，有網民表示驚恐，「好可怕啊啊啊！記得通報！之前說是寵物用品 竟然連cos服都有」、「真的要緊急狀態了啊啊」、「生化攻擊啦！」。不少網民稱有同樣的經歷，「這種肉乾其實以前不少淘寶店家就常常會送....」、「3、4年前買衣服收過一樣包裝的贈品」。

有台灣網民指近日朋友在淘寶買了cosplay服裝，當收到包裹後發現疑似豬肉乾贈品。（噗浪Plurk截圖）

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有網民則猜測那可能不是豬肉乾，而是外型相似的素食制品「辣條」，「這個是辣條，是麵筋不是豬肉」、「呃，所以到底是豬肉嗎？要不要先看清楚呢？」；還有人認為就算是麵筋，可能還是會含有豬油；有網民則回覆，「上面有人提到豬油，就順便說一下，『供人食用已熬製精煉之動物油脂』是可以入境的，也就是說即便寄整罐豬油來都是合法的」。

有網民認為不要先陰謀論形容是「生化攻擊」，應先查證是否豬肉乾，以免引起混亂和誤會，「單純覺得沒有查證的情況下，就說賣家生化攻擊之類的言論其實不太妥當」；有網民則表示，在這種關口位還是最好告訴賣家最近比較敏感，所以指明不需要贈品比較好。

據台灣行政院農業委員會指，經精煉的豬油及含豬油，或以豬骨熬製的食品（如糕點、火鍋湯底）因已高溫處理，病毒已被殺死，所以可以帶回台灣。

（噗浪Plurk）