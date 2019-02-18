日本火鍋放題店嚇壞人　每點一碟肉　桌上放一隻牛或羊模型

相信看完生態紀錄片後，不少人都會想化身「愛動物戰士」，惟吃自助餐或放題時，通常都會瞬間突破心理關口，繼續大魚大肉。有日本連鎖火鍋放題店設新點餐機制，客人每叫一碟肉，就會在其桌上放一隻牛或羊的模型，彷彿提醒着食客點了多少盤肉。不少人試過後均被嚇倒，指當模型增加時罪惡感隨之上升，投訴會抑制食慾；惟有網民認為可以防止客人變「大嘥鬼」。店方表示，活動原意只是想令「放題」一事變得更「可愛」，吸引顧客拍照打卡。

日本連鎖火鍋放題店「めり乃」點餐制度奇特，客人點了一盤牛肉或羊肉，就會附上一隻牛或羊的模型。（「めり乃」官網圖片）

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據日媒報道，該日本連鎖火鍋放題店「めり乃」的點餐制度嚇親食客，近日在Twitter引起網民熱議。該奇特的制度就是，當客人點了一盤牛肉或羊肉，就會附上一隻牛或羊的模型，放在桌上一塊草地擺設上，點的盤數愈多，模型數量愈多。有網民光顧過後表示，讓其他人知道自己點肉的數量很羞恥，有人更覺得太恐怖而哭了。

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為甚麼該店鋪有這個制度呢？運營公司TBI JAPAN的負責人表示，原本「放題」給人的感覺是豪邁、男性化的，而增加模型是希望令事件「可愛」一點，吸引女性客人分享食物相片到社交網絡上，「當客人點餐數多時，牛和羊堆積上去時感覺很新鮮」。

有網民將模型埋疊，砌成一座山的樣子。（Twitter「fees_linecru」圖片）

惟似乎不少人都誤解了店舖的原意，反而覺得恐怖又奇怪，令人聯想到牛羊被活宰的情景，「在牧場長大、被宰殺、最後還是要被煮來吃。綿羊看著自己的下場......」；有網民則認為有另類的作用，「因為意識到吃下的是生命，對防止吃剩食物應該很有效」、「可能這是放題最新抑制食慾的手法」。

（綜合）