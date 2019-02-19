台三小貓眼睛受感染　主人叫Uber送收容所了事　終致貓眼球脫落

台灣台北市一名黃姓女子飼養的波斯貓去年8月間生下3隻幼貓，但因照顧不當而眼睛均嚴重感染，她卻將貓放在紙箱，再叫Uber送到台北市動物收容所，幼貓則因病全盲或半盲。台北市動保處查出花3月查出原飼主身分後，將她函送台北地檢署偵辦。檢方考量她深表悔悟，依違反動物保護法給予緩起訴，期限2年，須支付公庫台幣6萬元（約港幣1萬5千元）。

收容所發現，其中一隻幼貓一眼球已脫落、另一眼球也快掉落；而另外兩隻幼貓也有眼睛半盲的狀態，眼晴組織已壞死，只好動手術摘除感染的眼球。（示意圖片／Getty Image）

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檢方調查，去年8月23日前某一天，獨居的黃女見飼養的波斯貓生下3隻幼貓，幼貓眼睛因細菌感染而化膿發炎，但她卻怕可能會花費高額醫藥費，未將幼貓送醫，見貓似已無法救治，竟請Uber載貓到台北市動物收容所。

收容所發現，其中一隻幼貓一眼球已脫落、另一眼球也快掉落；而另外兩隻幼貓也有眼睛半盲的狀態，眼晴組織已壞死，只好動手術摘除感染的眼球，但仍無法痊癒，變成全盲與半盲。

動保人員認為，把幼貓託Uber司機送來的人應即為飼主，懷疑她涉嫌虐貓，於是發文給Uber總公司，希望提供客戶搭乘資料。之後，再請警方協助，沿街調閱警用及民間監視器。

台灣警方從影片畫面查出，黃女雙手抱著紙箱步出住家電梯、將紙箱交由Uber司機載往北市動物收容所，因此將她函送偵辦。據了解，黃女辯稱幼貓是自己在叫車當天上午拾獲。

警方及動保人員赴其住處訪查，卻發現家中有多隻同品種成貓，部分貓隻也有眼部感染問題。黃女眼見無法隱瞞，才坦承是幼貓是自己飼養的母貓所生，本來想等幼貓自然好轉，卻越加嚴重，才出此下策，承諾清償1萬多元台幣（約港幣2500元）療費。

檢方認定她讓動物遭受傷害，致肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，違反動保法規定，但考量沒前科且坦承犯案，犯後態度良好，歷此官司應有所警惕，給予緩起訴處分，期限2年，須支付公庫台幣6萬元。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】