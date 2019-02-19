【一代回憶】「青春無限」貼紙相旺角分店月底結業　網民：唔捨得

回想中學回憶，影貼紙相一定是「指定動作」之一！隨智能電話普及，貼紙相文化日漸式微，香港專門影貼紙相的店舖只剩兩間，近日「青春無限」貼紙相舖更於facebook專頁宣布，旺角分店將於本月28日正式結業，僅餘荃灣分店，大批網民表示非常震驚，並不斷轉發消息，希望相約朋友把握最後機會重拾青春回憶，「係中學嘅回憶呀」、「冇得影啦」，不少人更感嘆「MK時代正式終結」。

近日「青春無限」貼紙相店於facebook專頁宣佈，旺角分店將於本月28日正式結業，大批網民得知消息後，亦表示非常震驚。（青春無限fb專頁截圖）

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當年fb及IG等社交媒體還未盛行，8、90後閒時最愛和朋友影貼紙相。只要投入數個十元硬幣，「豬扒」都可以變美女，皆因大家對貼紙相的後製部分最感興趣，後製過程好像整容般可以「變大」眼睛、面型修至「V」字般尖削、美白皮膚等，更可與朋友以畫筆為相中加入大量素材裝飾，待貼紙相打印出來後再修剪及「過膠」，成為銀包內獨一無二的合照。

隨着智能電話普及，藉各款手機Apps，如今與朋友合照後，只需在程式簡單按鍵便有美圖效果。貼紙相文化逐漸被遺忘，「青春無限」貼紙相店近日更於fb專頁宣布，旺角分店將於本月28日正式結業，只剩荃灣新之城分店。

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大批年輕網民得知消息後，感嘆貼紙相文化快變成集體回憶：「青春嘅回憶冇啦！」、「唔係呀嘛，咁快執。」、「舊嘢就係要被淘汰……」不少網民更與朋友分享消息，相約一起重溫青春回憶。

日本是貼紙相機的發明地，第一部貼紙相機由當地電子遊戲公司Atlus開發，並以當地RPG三大作之一的「真‧女神轉生系列」為題材。貼紙相機於1995年正式面世之時，令貼紙相文化迅速風靡全亞洲，連不少明星都曾是貼紙相的瘋狂粉絲。

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日本Make Sofeware公司亦隨熱潮於1997年開始研發貼紙相機，並成為專門研發該產品的品牌公司。他們於最高峰時期曾在日本全國設置5萬部貼紙相機，1997年的營業額高達1000億日圓（約70億港元），惟至去年營業額已暴跌至22億日圓（約1.5億港元）。

由於日本當地出生率下降及遊戲中心數目減少，加上智能電話日益普及，令貼紙相舖難以經營，Make Sofeware公司去年的負債總額更達21億日圓（約1.5億港元），終申請破產及停止業務。

（Facebook、朝日新聞）