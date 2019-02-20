兒子咖啡店內當眾練小提琴　港媽被勸阻反駁：點解唔可以奏音樂？

雖則學樂器需要勤練習，但都要顧及有否騷擾他人！近日有網民投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指曾在連鎖咖啡店看到有小朋友當眾拉小提琴，還不斷練習同一句旋律，的確擾民。帖文指店員亦有上前勸告，其家長卻反駁「點解店內都有播音樂，我個仔點解唔可以奏音樂呀？」，令其他顧客相當無奈。

有網民曾在連鎖咖啡店看到有小朋友當眾拉小提琴，還要不斷練習同一句旋律，非常擾民。（fb「生仔要考牌系列」截圖）

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網民投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」，指有次光顧港島某連鎖咖啡店時，店內竟有一名港媽叫兒子當眾練習拉小提琴，「練習，即係同一句旋律拉十次八次那種」，而且聲浪還真不小，附近周圍的顧客包括樓主都「眼望望」。

約10分鐘後，有店員上前勸告母子，港媽竟反駁「點解店內都有播音樂，我個仔點解唔可以奏音樂呀？」，旁邊顧客亦異口同聲指責他們影響別人，「我哋唔想聽你的小提琴聲。」爭論一番後，媽媽依舊不理會，繼續叫兒子練習，結果出動經理勸喻，不久兩母子就離開了。樓主不禁感嘆「點解有這麼自私、自我中心的阿媽？生仔都要考牌，公德心也要再培訓」。

有網民分享指，有次光顧港島某連鎖咖啡店時，店內竟有一名港媽叫兒子當眾練習拉小提琴。（資料圖片）

帖文亦引起網上熱議，不少網民都批評家長很自私，「唔好話練習劏雞咁嘅聲啦，就算演奏級都未必個個想聽。自私到一個點！」、「唔好強姦民眾耳仔啦」。有網民則曲線演譯港媽的心聲：「我個仔才藝表演喎，唔收你錢益你啦。」有人就指出，自己亦曾遇過有人在屋苑大堂練習朗誦，「嗰啲誇張表情加大堂嗰啲回音直頭好想部lift（升降機）快啲到，完全唔明點解要喺大堂朗誦」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）