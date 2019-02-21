曾偷食50女致離婚　《五體不滿足》作者乙武洋匡傳再婚混血美女

天生沒有四肢、《五體不滿足》的日本作者乙武洋匡， 3年前被踢爆多次婚外情，背妻「偷食」50名女子，一度醜聞纏身。去年初傳出與20歲出頭的混血女大學生岩澤直美交往的消息，近日更有知情人士大爆他們已同居，早前更互見家長，或待女方畢業後就結婚。

被指是乙武洋匡女友的岩澤，才剛23歲，因不時就社會議題發聲，偶在媒體上現身。（岩澤直美 Twitter圖片）

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暢銷作家乙武洋匡現年42歲，他在2016年3月被週刊揭發婚外情，聲稱到外國考察實際卻是背着早稻田大學學妹前妻「偷食」，二人同年9月結束15年的婚姻，至去年3月傳出交往對象是一位20歲出頭的混血女大學生岩澤直美。

日媒《女性自身》報道，上周一（11日）乙武洋匡被影到和一名23歲的女子（A女）觀看歌舞伎表演，其後雙雙步出門口，到附近的咖啡廳休息，據在場民眾描述，「乙武洋匡坐在A女旁邊，而A女買了2杯咖啡，靠在乙武的肩膀一起看手機，看起來非常恩愛。」

有網民則發現兩人曾在2015年合照，指當時乙武正舉行分享會，討論戰爭議題，岩澤直美（後排左一）亦有出席。（yshinoearth Twitter圖片）

有聲稱是乙武洋匡的友人爆料指，「A女外貌酷似俄羅斯花式溜冰選手薩姬杜娃（Alina Zagitova），能說5國語言。現時正在休學經營公司。乙武和她在補習班上認識，雙方趣味相投，交往十分順利。」

爆料者續稱，乙武被爆外遇離婚後大受打擊，靠A女鼓勵才逐漸走出陰霾，「我聽說他們剛開始交往時就同居，A女一個人打理乙武洋匡的日常生活，並且謙稱『雖然我在物理上幫助乙武，但他在會其他方面大力支持我』。」他指A女已帶乙武洋匡和父母見面，雙方家人已承認他們的關係。

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不少日媒猜測A女是是當地非牟利教育機構Culmony的社長岩澤直美。岩澤於1995年出生，就讀早稲田大學國際教養學部，目前正休學以主力處理公司業務，因年紀輕輕已經營公司，及不時於就社會議題發聲，岩澤曾被媒體稱為「超級女大學生」。

有網民發現兩人曾在2015年合照，指當時乙武正舉行分享會，討論戰爭議題，及後兩人亦在Twitter上有互動，乙武非常支持岩澤的公司及其理念。

（《女性自身》）