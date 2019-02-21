無飲管男客爆粗大罵　麥當勞員工幾乎喊　網民：唔好鬧前線

麥當勞推環保政策不再主動提供飲管，又再一次引發職員被客人鬧爆事件。有網民指在麥當勞用餐時見到男食客，因取餐時無飲管爆粗大吵大鬧，「環乜X嘢保，庹縮就度縮啦」，嚇得兼職女員工幾乎喊，最後要經理善後。不少網民同情女員工遭遇，籲不滿就向麥當勞反映別為難前線。麥當勞回應稱，只要顧客需取用飲管，他們均樂意提供，會為員工提供培訓，確保措施運作暢順。

全線麥當勞餐廳自去年12月24日起，已停止主動派發飲管，但措施在網上經常引起爭議，照片分店與事件無關。（資料圖片）

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今日有網民在facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」發文，說在麥當勞見到一名男客人因取餐時無飲管而大發雷霆，相信是兼職的女店員不知說了什麼，被男客人用粗口辱罵，「谷到塊面紅哂，就喊就喊咁」，一言不發。

樓主指該男客人點了中杯汽水，口中不停鬧：「X你問得就要㗎啦死豬兜，冇X啦啦話環保唔畀，點X飲啊……環乜X嘢保，庹縮就庹縮啦！」女店員不懂反應，最後經理走出來解決事件，還用膠袋幫男客人裝好汽水。事後經理安慰女店員叫她到廁所休息，「我諗個妹妹仔應該出去喊」。



有網民在facebook專頁發文，質疑客人為何要對麥當勞店員惡言相向，認為有關飲管的政策非前線員工能作主。（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」截圖）

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發文者自言非環保人士，但認為釐定政策的並非前線員工，「咁走飲管又唔會死，問又會畀，做乜要鬧職員？」他又疑問為何跟餐茄汁由兩包變成一包時無人投訴，停派飲管卻引起如此大風波。

不少網民同情女員工遭遇，「啲野只要免費開啲人就老奉認為攞係應份」，認為客人不應隨便惡言相向；亦有網民認為女職員言談或令客人不滿引來責罵，「公司都寫明問就畀，都唔明佢哋咁多野講做乜」。有人留言分享指，曾在奧海城麥當勞取飲管，被職員反問「係咪有需要」，只能無奈回應當然是有需要才開聲，更有網民試過連問兩次取飲管，因而被店員拒絕。

麥當勞回應《香港01》時指，自去年12月24日起全線香港麥當勞餐廳及McCafé推行「麥麥走飲管」，鼓勵減少使用膠飲管，如顧客有需要取用像管，只需向餐廳同事索取，他們均樂意提供，同時會為員工提供培圳，確保措施能暢順運作。

（facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」）