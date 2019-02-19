會考3分小員工升到經理級　連登仔豁達面對中年被炒：麥當勞都做

人到中年被炒難免令人大受打擊，但有好心態才有好前路。有年約40歲的連登網民分享，稱剛被工作11年的美國公司炒魷魚，會考3分的他靠自己爬上經理級，本月入6萬，獲知失業消息後同事比他更傷心，豁達稱早見證公司人來人去，現補足有突可說是開心走，揚言將小休兩周再戰江湖，必要時快餐店都照做。網民對其經歷深感佩服，讚他人生態度好，可說是一個勵志故事。

一名已屆中年的連登仔分享自己被炒的故事，帶出不少人生道理。（GettyImages／視覺中國）

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年約40歲的樓主指，因為公司精簡架構，將人手搬到其他地方而炒人，樓主收到被炒消息時，沒有因而覺得傷心，只是想起與同事們工作的回憶感不捨，「諗起噚日佢哋知道呢個消息時個樣仲down過我」。他指公司給他的賠償「補足仲有突，所以開心走」，該筆錢估計「夠可以坐喺屋企5個月嘅」。

被問到被炒感受，樓主透露感觸不深因對公司沒有太多感情，「因為我第一日返工已經見到公司可以一次過炒一個部門，跟手每年都炒兩、三個都知公司只當我咃係一堆數字」。

連登仔指自己會考只有3分，邊學邊做及進修之後，終於升至經理的位置。（GettyImages／視覺中國）

樓主指其所屬小組全盛時期有12人，但連他也被辭退後將只剩下3人，他指與同事關係十分親密，「做嘢咩都傾」，亦曾為同事力爭紅以證對同事付出的肯定，最後雖然成功爭取，但亦建議同事「有機會好走，公司好根本唔使fight」。

他又表示當年投身社會時只有中五學歷，沒有技能只熟悉電腦，做過多份工作後，機緣巧合下被老闆邀請轉做Video Editor Engineer，「嗰時英文又唔識，佢畀成100mb pdf manuals（說明書）我睇，嗰一年一邊查字典一邊睇，慘過考會考」。

雖然連登仔被炒，但直言早已預料到今日會發生，因為由他負責的一組，已經慢慢由12人裁至只有數人而已。（GettyImages／視覺中國）

樓主在該間公司工作了11年，入職時沒太計較人工，最初是低於市價，「我心態係做到就做」、「喺人眼中係豬頭骨，蝕底嘢，只要我做到都會做」，稱為人不會擦鞋，只能由低做起，後因表現好客人滿意其表現，加上不斷學新事物增值，故很快就升職至經理級，人工亦不斷相應增加，被炒前月入6萬，已成家立室更有兩名兒子。樓主也坦言知道部分同事對他任經理不服氣，因當時公司節省成本仍為他開職位，對於他人批評他以時間及能力證明自己。

直至近月公司不斷傳出再次裁員消息，樓主都說如需要交名給管理層就交其名字，笑稱「我可以去賣香蕉」；直至周一收到上司電郵通知開會，但開會前數分鐘收到人事部電郵正式通知他被炒消息，其上司和人事部同事開會時都神色憂傷，他反而叫他們放輕鬆一點，戲言「已經等了很久」，又直指看到公司很多人被辭退，很清楚情況。

由於連登仔的想法十分豁達，因而得到大量網民支持。（GettyImages／視覺中國）

被炒後樓主決定休息兩星期後便會投入工作，有考慮開公司接生意，最壞打算是快餐店工作都會做。他又指妻子本是一名已離職5至6年的護士，當年為免長時間輪班太辛苦勸她離職，但建議她不要脫節，現時妻子可再次找工作，但不需有壓力，能應付自己支出已可。

對於這個中年失業但不灰暗的故事，不少網民都覺得很精彩，又大讚樓主對於人生的態度十分豁達，即使會考3分都可以升職至經理級，實在是一個勵志故事。