【異食癖】印尼女食肥皂食到出泡爆紅　懷孕繼續食　專家提出警告

肥皂（番梘）聞起來香氣四溢，其用處是清潔身體，但竟然有人愛吃下肚！印尼21歲女子亞西法（Khosik Assyifa）近日於Instagram爆紅，原因是她發布影片，顯示她正津津有味吃着一整塊肥皂。片段旋即被網民瘋傳，已錄得近30萬次觀看。亞西法稱此習慣始於2年前，當時她正在懷孕，強調身體一直沒有異樣，孩子出生後亦健康正常。 但是，外國亦曾有女生愛吃肥皂，其後確診患上「異食癖」（PICA）。有研究指這類罕見的失調症多半源於壓力，患者會去吃一些奇怪物品，例如頭髮、粉筆、硬幣，甚至是磚頭及玻璃等，專家嚴重警告，肥皂的強鹼性會破壞消化系統及血液酸鹼平衡，長此下去會影響健康，甚至有機會喪命。

亞西法愛將肥皂拆下包裝後直接放到口中吮，就像別人吃雪條一樣，還邊吃邊說「好好味」，但專家警告長期吃肥皂會影響健康。（ig「khosikmubarok」截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

從亞西法上載的影片可見，她愛將肥皂拆下包裝後直接放到口中吮，就像別人吃雪條一樣，更邊吃邊說「好好味」，而肥皂更被吃到起泡，她看來吃得津津有味，十分享受。

據當地媒體報道，亞西法從2年前開始有吃肥皂，當時她正懷孕，某天洗澡後試吃一口水果香味的肥皂，認為美味得「驚為天人」，從此就停不下來，即使腹中有胎兒仍沒有停止。

亞西法指自己吃肥皂後身體沒甚麼異樣，從沒試過感到痛楚、胃氣脹或反胃，而生下來的寶寶健康正常；惟當時她亦害怕被丈夫得知自己的特殊癖好，故一直保持低調。直到本月初，她吃肥皂時拍片放到ig，片段隨即被瘋傳，至今已錄得逾28.8萬點撃，丈夫才得知她的秘密。

亞西法從2年前開始吃肥皂，當時她正懷孕，她稱孩子出生後健康正常，自己身體亦無異樣，但專家警告吃肥皂會影響健康。（ig「khosikmubarok」圖片）

哥倫比亞大學專家曾指一般供人清潔用的肥皂未必有毒性，攝入小量不會使人中毒，但進食大量的肥皂可能會阻塞食道及消化系統，而且肥皂鹼性強，有機會中和胃酸令消化不順，久而久之影響健康。而工業用的肥皂則與供人清潔用的肥皂成分不同，誤吞則隨時會中毒。

其他其區過往亦曾錄得有人喜歡吃肥皂的案例，2011年有傳媒報道，美國一名19歲少女每周都要吃掉5塊肥皂，早上起床就要舔幾口洗衣粉，她其後確診「異食癖」。當時異食癖權威醫師布蘭德（Barton Blinder）警告，肥皂的有毒鹼性物質會破壞新陳代謝、消化系統與血液酸鹼平衡，若不戒除此惡習，少女恐將喪命。而該名少女亦聽從醫生意見，經治療後終戒掉這種異食癖。而其食異食癖患者較常進食的物品有頭髮、粉筆、硬幣、磚頭及玻璃等，亦有人會啃掉布碎及紙張，部份患者要送院治胃，或進行手術取出胃裏異物，嚴重者可能有生命危險。

不少網民看到亞西法吃肥皂的影片後十分震驚，亦有人認為片段非常噁心，更擔心她將來會餵小寶寶吃肥皂，促她盡快求醫。

（Myjoyonline、worldofbuzz.com）