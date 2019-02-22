公廁洗手感染食肉菌　曾來港美女特技演員　臉長血瘡留8厘米疤痕

上完廁所要洗手是常識吧！相信不少人都會認為洗手液有抗菌功能，所以裝著洗手液的容器應是乾淨的，但美國一名女子卻因為使用公廁的洗手液，意外感染到食肉菌，導致毀容且幾乎喪命。

威瑟斯（Rachel Star Withers）是美國荷里活特技女演員，曾到過香港分享自己克服精神分裂症的經歷。她憶述，從小就能看到別人看不見的「大眼怪物」，童年在驚恐中度過。

跨過一個難關，生命又給威瑟斯另一個難關。

暗瘡般小傷口不斷擴大​

當日威瑟斯在公廁用過洗手液，其後皮膚出現異樣，胸口反覆泛起紅疹，臉上浮現一些像暗瘡般的小傷口。隨着病情惡化，她臉上的紅點不斷擴大，越來越深，附近皮膚皺成一團，灰白乾枯如喪屍般。

令人心驚的「食肉菌」其實沒有特定某一種細菌，食肉菌感染是指由不同細菌引發的壞死性筋膜炎，除甲類鏈球菌外，常見於海水的弧菌以至大腸桿菌均可能導致有關症狀。威瑟斯感染的是名為產酸克雷伯氏菌（Klebsiella oxytoca）的大腸桿菌，一般存在於人體腸道且無害，但如果免疫力較弱的人受感染，可引起腹痛、肺炎及尿道炎等，甚至致命。

威瑟斯在公廁使用洗手液後，皮膚出現異樣，胸口反覆泛起紅疹，臉上浮現一些像暗瘡般的小傷口。（Instagram）

+ 7 + 6 + 5

大難不死 醫生形容她好運

威瑟斯感染了食肉菌後多次求醫但未獲正視，過了一段長時間才得到正確診斷，在治療過程中，惡菌與受感染的皮膚組織「同歸於盡」，在她臉上留下了約7.5厘米的疤痕和大大小小的坑洞。然而，醫生還是覺得威瑟斯很幸運，因為按照食肉菌感染的致命率和她患病之久，她應該早已不在人世。

清潔專家普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）指出，許多人誤以為皂液器會「自我消毒」，實情卻是除非清潔工在重裝洗手液時徹底清洗容器，否則將成為細菌滋生的溫床，即使裝的是抗菌洗手液也不例外。她建議外出時攜帶個人洗手液，以避免細菌感染。

澳洲斯威本科技大學化學教授帕隆博（Enzo Palombo）稱，兒童、長者、孕婦和免疫系統有問題人士感染食肉菌的風險最高，應該特別謹慎。

（綜合報道）