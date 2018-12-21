英女患恐懼症搞到無法哺乳　最怕愛兒說「只想跟媽媽吃同樣食物」

英國25歲女子伯恩賽德（Jade Burnside）患有食物恐懼症（cibophobia），每次看見食物都會怕得直冒冷汗，只能勉強吃下沒有調味的東西，例如麪包、餅乾、薯片和蛋白粉等，迄今從未吃過一頓熱飯或蔬果，體重也未曾超過40磅。

伯恩賽德的50歲母親傑姬（Jackie）說，女兒6個月大就開始出現徵狀，除了少數幾種食物，任何食物放到她口裏，她都會立即吐出，曾經看過許多精神科醫生、社工、催眠師和營養師，全都沒用。有醫生一開始還以為是厭食症，但伯恩賽德並非為了變瘦而拒絕進食。

後來，心理學家說伯恩賽德患的很可能是食物恐懼症，可惜仍是找不到能治癒她的醫生。恐懼症令伯恩賽德的身體非常虛弱，每日均要小睡好幾次，到晚上8點就要上床睡覺。

她曾是一名理髮師，因為健康問題無奈辭職，現在不能工作或做任何運動，因為活動量一增加，她就會變得更瘦。

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最大心願與家人吃一頓飯

伯恩賽德育有兩名兒子，分別是5歲的魯本（Ruben）和1歲的朱尼爾（Junior），然而，魯本最近卻出現令人擔憂的行為，頻說「只想跟媽媽吃一樣的食物」，如今只肯吃蘋果、士多啤梨和微波食品。恩賽德希望自己能盡快改變飲食習慣，以免影響兒子成長，但她不知道怎樣才能康復。

聖誕將至，她說：「我從未吃過聖誕大餐，因為我什麼也吃不下，一想到肉、醬汁和蔬菜我就非常害怕。」她最大的心願是與家人坐下來好好吃一頓飯，就算只是外賣也好。

（每日郵報）