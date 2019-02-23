【嘔心】搭巴士遭鄉音大媽挖鼻屎抹外套　港女怒罵　對方反斥歧視

保持個人衛生是基本公德表現，但竟然有人在公共交通工具上施放「生化武器」？有女網民昨日於facebook群組發文，稱乘搭巴士時突感衣服版拉扯，查看時竟發現鄰座一名大媽疑挖鼻屎後，將髒物偷偷抹於其外套上。樓主怒極拍下照片，直斥對方行為過分，卻遭該名帶鄉音的女子指摘無家教及歧視。 網民看過帖文均直呼事件「核突到極點」，直言如事件屬實，應即時要求對方賠償。惟樓主無奈稱，涉事女子稍後已下車，她無法投訴或索賠。

女網民表示，乘搭巴士時感衣服被拉扯，其後發現鄰座女子疑挖鼻屎後，將髒物偷偷抹於其外套上。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

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該名女網民昨於fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，稱昨日下班後乘搭九巴106號線，當她正在玩手機遊戲時，身旁是一名中年女子。樓主其後突然感到外套被人「扯下扯下」，查看後竟發現身旁一名中年女子挖鼻屎後，雙手翹起，竟借手臂掩護，把偷偷把鼻屎髒物抹於其外套上。

樓主看到後非常憤怒，即時怒罵了幾句，但並無指名道姓，又以自拍方式拍下該名大媽的樣貌。樓主表示，該女子見到她拍下照片後，「用唔鹹唔淡嘅廣東話叫我刪咗佢，罵咗我幾句，大概都係話口臭啊，唔係女仔呀，無家教啊，話我歧視佢」。

樓主稱，事發時她乘搭106號線巴士，突然發現旁邊的女子疑挖鼻屎後，將髒物抹於其外套上，遂怒罵了幾句，並以自拍方式拍下該名中年女子的樣貌。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

樓主被罵後忍無可忍，即反駁：「大佬，你試吓有人抹鼻屎落你件衫到，你咩反應，我係因為不公而出聲唔係歧視你。」她指對方曾以「咁驚有毒唔好出街啊笨」反擊，樓主遂向對方反擊：「其實鼻屎係有細菌㗎，你有無常識㗎？」

樓主指，與涉事女子對罵一輪後，對方於紅磡下車，她無從投訴或索賠，感到又氣憤又無奈，形容過程中「成車人都係得個聽字同笑下」，慨嘆「點解我會喺香港搭巴士遇到啲咁嘅人」，又直言「以後面對嗰件外套，陰影面積好X大」。

樓主對事件又氣憤又無奈，直言「以後面對嗰件外套，陰影面積好大」。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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帖文一出即引起網民熱烈討論，有人直指涉事女子的行為「核突到極點」，稱「對住呢啲人要以彼之道還施彼身」，「至少要求佢自己抹返」，「在公眾場合撩鼻屎已經核突，仲要抹喺人哋件衫到，好嘔心」。

亦有網民認為樓主面對事件仍能冷靜地據理力爭是非常難得，「我一定會好癲咁罵爆佢！要佢賠返件衫畀我」；又建議她應即時通知車長或報警處理，「唔可以放過，都唔知試過幾次，如果我喺度一定幫口話佢。大家要團結啲，唔好唔理」。有網民則指曾遇同類事件，稱曾在火車上見到站於旁邊的一名中年女士挖鼻屎後「周圍彈」，於是即時提議給她一張紙巾，終令對方停手，提醒樓主如再遇同樣情況，「見勢色不對建議先下手為強」。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）