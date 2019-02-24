【至少還有你】失智聾母認不出自己　女兒耐心聊天喚回記憶勁感動

被摯愛親人因失智症（俗稱癡呆症）而忘記自己是誰，是相當令人痛心的事。不過美國一對母女則證明，只要有愛及耐性，患上失智症亦可創出動人故事。事緣76歲患有失智症兼失聰的媽媽Carmen常以為自己的女兒MJ Grant失了蹤，但女兒其實從未離開過，一天她們在車上聊天時，女兒耐心地以手語，告訴Carmen自己的媽媽是怎樣的人、住在那裏等，慢慢令Carmen意識到，原來對方口中的媽媽就是自己，女兒就在身旁陪伴自己。最終二人溫馨相擁，片段感動許多網民。

MJ Grant的媽媽Carmen患癡呆症已差不多7年，她常常看着MJ Grant都記不起是誰。（MJ Grant fb片段截圖）

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MJ Grant的媽媽Carmen患失智症已差不多7年，她常常看着MJ Grant都記不起是誰。上月26日兩人一起坐車到緬因州家附近的一個海灘，其間Carmen談及她的女兒，指她已經失蹤，很久已沒再見過她，即使她正正就坐在旁邊。

女兒並未有立即因媽媽忘掉自己而感到難過或困擾，反而耐心地以手語給提示，喚回媽媽的記憶，例如「我的爸媽也是失聰的」、「我媽媽住在這裏，她就在這兒」、「是她教我手語的」、「我想你是認識她，她76歲」。Carmen起初還一直說要見見對方，直到MJ Grant告訴她爸爸的名字，Carmen才把拼圖拼上，驚訝地指：「你是否我生出來的？」

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女兒耐心地以手語，令Carmen意識到，原來對方口中的媽媽就是自己，女兒就在身旁陪伴自己，最終二人溫馨相擁。（MJ Grant fb片段截圖）

兩人其後溫馨相擁，Carmen更記起自己還有另一個叫「LouAnn」的女兒。MJ Grant把過程拍下，去除聲音後把片段上載至個人facebook，希望觀眾體驗到她們之間是如何溝通，並指「失智症也可非常美麗（Dementia can be beautiful）」。片段獲200萬次點撃，逾2.8萬人讚好及轉發。

MJ Grant接受當地傳媒訪問時表示，自己拍片是並未有認為片段有多特別，但當看到網民的反應時，才意識到當刻原來有多珍重。她又指「希望片段可盡微力支持一些父母都受失智症困擾的人，而且更多的是，當父母是失聰的時候」。

因當地缺乏支援手語服務的失智症護理中心，故母女二人現時住在一起，MJ Grant不但未有感到媽媽是負累，更每天都有不同樂趣，例如媽媽每天都會忘記女兒已經有小孩，「每過一會媽媽就會問：『你怎麼沒有告訴我你有小孩了？』，而我就會答：『對哦，你要見見他們嗎？』令我們都很開心」。

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