美男自稱「宙斯」下凡　闖民居吸吮女子腳趾　對女獄警手淫寄淫信

古希臘神話中的眾神之王宙斯（Zeus），竟擅闖民居偷吮女屋主腳趾？美國一名29歲男子2年前在街上露械，同一天更闖入民居，強行吸吮女屋主腳趾，他翌日被捕後遭拘留，竟向着女獄警手淫。男子經調查後，被控以擅闖民居、偷竊及不雅裸露等罪，案件日前提堂。律師辯指被告有精神分裂問題，他自從女友死亡後便拒絕服藥治療，自以為是「宙斯」，來到凡間的任務是勾引女性，繁衍超級種族拯救地球。

美國男子Richard Michael Parkhurst曾偷入民居吸吮女屋主腳指，被拘留期間又對着女獄警手淫。（海豹灘警方圖片）

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案件被告是29歲加州男子帕克赫斯特（Richard Michael Parkhurst），他被指在2017年10月份，於海豹灘（Seal Beach）向着一名遛狗的女子一邊說「好狗」，一邊露出陽具說「我也在遛我的」。同一天，帕克赫斯特偷偷闖入一間民居，當時女屋主正於沙發上睡覺，他就上前吸吮女屋主腳趾。女屋主被吸吮聲驚醒，帕克赫斯特其後逃離現場，但女屋主腳趾上的口水DNA，證實屬他留下。

次日，帕克赫斯特再次偷走入一所公寓，指男屋主的女朋友非常吸引，他其後於當晚被捕。帕克赫斯特被拘留期間，再對着一名女獄警手淫，又向女獄警寄了一封意識不良的信件。

宙斯是希臘神話中的眾神之王。（GettyImages／視覺中國）

帕克赫斯特被控闖入民居、入屋盜竊及不雅裸露等罪，而討論案件是否涉及性騷擾時，陪審團意見分歧，最後被檢方撤訴。

帕克赫斯特日前提堂，辯護律師聲稱帕克赫斯特有妄想問題，「他認為自己是宙斯式的神，從星星上被送到凡間勾引女人」，甚至指「誘惑女人是他的命運，她們願意生孩子，他的後代將創造一個可以拯救地球的超級種族」。律師解釋，帕克赫斯特自從女友死後沒有再服用治療精神分裂的藥物，經常說電視機上「有聲音叫他做事」，而他目前無家可歸，案件將於4月5判刑。

（綜合）