【睇路呀】高踭鞋卡住渠蓋　夜蒲英女「連鞋帶蓋」醉住搬返家求救

對於不少女士來說，高踭鞋是每日外出的必穿之選，不過美麗的外表亦要付出代價，高踭鞋不但會帶來酸痛疲勞，更有機會令女士陷入尷尬之中。英國倫敦一名20歲女子早前穿着高踭鞋與朋友外出「夜蒲」，回家時整對高踭鞋竟卡在路邊的水渠蓋中，女子未能將鞋踭拔出，又不願放棄愛鞋，最後竟將高踭鞋連渠蓋一併帶回家向母親求救。

20歲英國女子蒂亞上周回家時，身穿的高踭鞋意外卡在渠蓋中，她捨不得放棄鞋子，只好連鞋帶蓋取回家向媽媽求救。（Twitter「TiaToldYouSo」圖片）

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居於英國倫敦的20歲女子蒂亞（Tia-Rae）上周日（17日）晚上與友人外出飲酒消遣，眾人晚上喝至半醉決定乘的士離開。當蒂亞步出的士準備步行回家時，突然感到一隻腳被異物卡住，動彈不得，由於她當時已喝醉，一開始她仍未意識到發生何事，「之後我才知道雙腳都被卡住了，我曾嘗試移動一隻腳，然後整個渠蓋都一併拉出來」。

蒂亞事後在Twitter貼出仍卡在渠蓋的一對高踭鞋相片，吸引逾2.6萬名網民轉發。（Twitter「TiaToldYouSo」截圖）

蒂亞未能將鞋踭從渠蓋中拔出來，但又捨不得心愛的高踭鞋，於是作出了大膽的決定，她將渠蓋連同高踭鞋一同拉出來帶了回家，「我不能把鞋子留在外面，這事令我捧腹大笑，我當時實在不知如何是好，所以我不得不把它帶回家讓我的媽媽處理」。

蒂亞回家後在Twitter貼出仍卡在渠蓋的一對高踭鞋，寫道：「真心說，我實在不應再喝酒了。」帖文笑翻一眾網民，吸引逾2.6萬次轉發，有人看到相片身同感受，笑指「當我想到自己喝醉時弄毀的高跟鞋，便會出現創傷後遺症（PTSD）」，「親愛的，我明白你的痛苦，再也不要喝醉了」。

（每日郵報、鏡報）