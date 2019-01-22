【中伏】台網民淘寶買褲竟變「蛙鞋」笑爆嘴　網民：可直接去潛水

網上購物雖然很方便，但最讓人困擾的，就是常常會收到跟照片完全不符的東西啊！有網友在爆笑公社發文，表示：「訂淘X真的要小心」。照片中白色長褲的比例，看起來跟一般長褲似乎不太一樣，沒想到穿上後更是讓網友看了都笑到肚子痛！

「超長蛙鞋褲」（Twitter）

新型附蛙鞋款長褲？網友看到這件褲子都忍不住笑了出來，也很好奇這到底該怎麼穿？不禁覺得這腿的長度應該只有在卡通裡才會出現吧！「長腿叔叔的褲子原來在這兒」、「你訂到踩高蹺街頭藝人的吧」、「這是皇上賜的白綾嗎？」、「這可以直接去潛水了，自備蛙鞋」、「用無影腳施展流雲飛袖」、「新型水袖褲」。

賣家布料給的超「佛心」！有人就猜測應該是讓買家可以自己裁剪長度，不過多給這麼長一段布料，賣家好大方啊～「賺到，還能剪下來當袖套」、「反折回來變成雙層保暖！很超值」、「蠻潮的啊！走出去會吸引滿街路人的眼光」、「到底誰腿會這麼長啦」、「這店不錯啊！加長不加價，長短自己改」。

有人猜測應該是讓買家可以自己裁剪長度（Twitter）

不過這其實是一名日本網友在Twitter所分享的照片，已經在網上流傳一段時間了，而且買到這種令人無法理解的超長褲的人還不只一個，有些甚至長到快要比人還高了！

褲長到快要比人還高了！（Twitter）

還真的有人這樣穿出門的？時尚好難懂啊，這到底要怎麼走路？

鞋子放着不穿也令人不禁黑人問號。（sicky）

正確穿法其實是…

其實這種褲子之所以會這麼長，真的是特意設計的！目的就是為了讓褲子呈現「充滿皺褶」的感覺，所以布料要夠多才能有這種效果啊～正確的穿法應該是像這樣：

正確穿法。（圖片來源：Twitter）

令人意外的是，原來穿起來其實也滿正常的嘛…沒有想像中的獵奇感啊！不過這種設計感覺也很挑人的身材，像小編這種腿太粗的就絕對穿不出那種皺摺感，嗚嗚！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】