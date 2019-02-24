【貨車都裝滿】安徽女子出嫁要求近千件聘禮　網民：要開超市？

百物騰貴，很多情侶連結婚亦想盡辦法「慳得就慳」，例如以「一口價」禮金代替聘禮等。不過內地近日瘋傳影片，可見一名安徽女子出嫁時，女家要求男家送上近千件聘禮，幾乎放滿整輛貨車，引起網民熱議。

內地近日瘋傳片段，指一名安徽女子出嫁時，女家要求男家送上近千件聘禮，事件引起網民熱議。（新浪視頻截圖）

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內地近日熱傳一段短片，指上周五（22日）安徽亳州渦陽縣一農村有女子出嫁，女家要求男家送上至少26種不同的聘禮，每種數量多達30件。這批聘禮還未包括豬肉、煙花等傳統聘禮物品，總數加起來合共近千件。片中可見，一輛鮮紅色的貨車負責運送聘禮，大大小小的紙箱堆起來比車頭更高，放滿了車卡逾三分二位置，吸引不少村民圍觀，名副其實「相當厚禮」。

聘禮運送時已吸引不少村民圍觀。（新浪視頻截圖）

片段引來網民熱議，有人直指聘禮數量多得誇張，笑言女家要求如此大量的聘禮「是要開超市嗎？」亦有人認為女家的要求太過分，名義上是要求聘禮，實則是「賣女兒」，「這閨女到婆家可得還債，苦了閨女了」，有網民則認為這是農村習俗，只要雙方同意並無不妥，「一個大箱子，裡面就一點東西，都是面子，這七百多件也不值幾個錢」。

（新浪視頻）