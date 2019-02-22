指華航貴賓室筷子黏布碎　台女要求2張港台來回機票　結果獲賠…

消費者遇到服務或產品不妥時作出投訴，商家一般都願意在合理範圍內作出補償，但遇到無理要求，商家則未必會屈服。台灣一名女子與丈夫在桃園機場的中華航空公司（華航）貴賓室享用餐飲服務時，發現筷子上多處疑似黏有抹布碎屑，投訴後竟要求賠償兩套來往港台的機票或兌換同等機票的飛行里程數。華航經調查後只願賠2盒鳳梨酥，並派員道歉。台女不接受華航安排，在網上狠批華航無誠意，卻反遭網民公審，「正常咪同你換過對筷子，而家有盒餅仲想點？」、「X客果然無國界」。

台女指華航貴賓室筷子上多處疑似黏有抹布碎屑，提出2張免費機票作為賠償，但被華航拒絕。示意圖。（視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

涉事台女姓呂，是華航貴賓室金卡會員，她日前在facebook發帖稱，上月31日，她與丈夫在桃園機場第一航廈的華航貴賓室用餐時，發現筷子多處黏有抹布碎屑，她即場向職員反映，但對方沒有理會，於是向華航客戶服務部投訴。而隨着華航罷工，影響呂婦對後續工作安排造成極大不便，她表達希望華航盡快平息罷工事件，但未有提及賠償要求。

呂婦其後再發帖及上載華航的電郵回覆內容，華航解釋事件來龍去脈，原來當日貴賓室主管曾派員提出解決方案，但呂婦及丈夫沒有接受，直至他們乘飛機返台時，華航再派員攜同一盒鳳梨酥及道歉，但他們仍然不接受。

鳳梨酥是台灣必買的手信，圖為佳德糕餅出產的鳳梨酥。（佳德糕餅網站圖片）

華航表示，原來呂婦提出的賠償是要求「共2張台北到香港的來回經濟艙免費機票，或贈與每人等同兌換台北到香港的來回經濟艙免費機票的里程數」，華航人員經商量後「恕無法同意請求」，建議賠2盒鳳梨酥。至於華航罷工令她「衍生的額外費用支出」，華航請求她多等數天，將在官網增設罷工補償申請專區，將有專員協助跟進。

呂婦以文字表達感受，指「想挑戰我的忍耐力嗎…我要你們回應餐飲管理疏忽，你們要我拿鳳梨酥…你們的腦內裝什麼？」

但呂婦的不滿得不到網民的同情，反認為她要求過份，紛紛留言指「正常咪同你換過對筷子，而家有盒餅仲想點？」、「X客果然無國界」、「呢啲客無理一次就應該永世blacklist佢，免得以後有人有樣學樣」。面對網民公審，呂婦的帖文已刪走。