台新娘入門要跨「火盆七星陣」　網民笑問︰係咪同夫家有仇？

部份華人地區辦嫁娶喜慶事時，新娘入門時需「跨火盆、踩瓦片」，寓意辟邪擋煞，但都要注意安全。有婚禮攝影師昨日在網上圖文並茂指，同事工作期間，見到有夫家擺出「火盆七星陣」，要求新娘入門時連跨七個火盆及踩六塊瓦片，形容「少有」及「新鮮」。網民爆笑言留言表示「燒到婚紗可能就不好玩了」、「夫家跟新娘有深仇大恨嗎？」、「這娘子看來邪氣很重」。

有婚禮攝影師的同事工作期間見到有夫家擺出「火盆七星陣」，要求新娘入門時連跨七個火盆、連踩六塊瓦片，形容「少有」及「新鮮」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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一名婚禮攝影師昨日將圖片上載至facebook群組「爆廢公社」，圖中可見，夫家門前正放有七個火盆及六塊瓦片，梅花間竹在布條上排成直線，相信新娘入門跨過火盆、踏過瓦片才能入門。上載者留言指「少有的特殊習俗，婚禮拍那樣多場還沒遇到過，被我們夥伴遇到了，覺得新鮮」，直言「好想直播」給其他人觀看新娘的入門過程。

帖文吸引逾8000人讚好，有網民形容是「七星陣」，亦紛紛留言指「婚紗不會被燒到嗎？」、「一種裙擺會燒焦的感覺」、「萬一燙到新娘就不好」；更有人指「夫家跟新娘有深仇大恨嗎？」、「這仇恨值到底有多高」；另有網民認為「老婆是中邪了嗎？」、「這娘子看來邪氣很重」，所以要擺出「火盆七星陣」辟邪擋煞。

新娘一般會穿上中式裙褂入門。（GettyImages/視覺中國）

古時候，新娘進入夫家時要跨過火盆及踩碎瓦片，通常寓意淨身去穢，驅除邪煞，帶給夫家好運，由於「弄瓦之喜」隨作生女，踩碎瓦片寓意新娘生下兒子，令夫家傳宗接代，可見華人「重男輕女」的觀念。時至今日，一般新人都會捨棄繁文縟節，但仍有華人地區仍會保留這些習俗。

（綜合）