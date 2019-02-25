新抱狂數奶奶囉唆　斥對方撞聾無腦　網民鬧爆：只見到你無家教！

所謂「相見好，同住難」，不少婆媳糾紛都因同住而生！有女網民早前向facebook專頁投稿，力數同住奶奶囉唆兼無腦，直指對方經常問東問西，令她感到相當困擾及「惡頂」。帖文引起網民熱議，但大部分人均認為樓主奶奶並無問題，反批評樓主「無禮貌、無家教、無耐性」。

有女網民早前發文斥同住家婆囉唆麻煩，卻反遭網民批評「無禮貌、無家教、無耐性」。（《BB來了》劇照）

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該名女網民早前向fb專頁「同住奶奶好惡頂」投稿，稱同住奶奶「成日對我做啲令我反感事情」，而其「愚孝子」丈夫卻未有幫忙反映，令她只能忍受。樓主舉例，難以忍受奶奶的囉唆，直指對方「把口就好似無咗個關閉掣一樣」，並舉出多個奶奶的「長氣」及「無腦」例子。

樓主表示，每當放假不用上班時，奶奶都會問她何時上班，為何能放假等，令她煩厭，「咩叫點解？你自己問我老闆吧」。下班回家時，奶奶只見到她進門時，又會問兒子何時回來，樓主指奶奶「又唔知自己撞聾，明明坐隔離都會聽唔到，真唔知佢係真聽唔到還是慣性第一句一定係：咩話？」

樓主指，奶奶經常「問埋啲廢話」，令她感到相當煩厭。（《BB來了》劇照）

新抱炮轟同住奶奶「多嘢問」事例

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此外，樓主指有時與丈夫約朋友外出都會預先通知奶奶，不過一出門，奶奶總會追問：「去邊度食呀？去食咩呀？同邊個食呀？」令她討厭得直指「你又無份去，去邊度？食乜嘢？同邊個食關你鬼事？」樓主又說，連丈夫亦曾試過因不想回應奶奶而惡言相向，直指對方發問的問題「低能」。

樓主指，自己「盡量唔同佢（奶奶）同枱食飯，費事問埋啲廢話」。她又提到，每朝出門上班前，奶奶總會問她有否帶齊物品，「好似掃x-ray咁，問你帶咗呢樣未？帶咗嗰樣未？要逐樣答哂先出得門口」，形容每次回答時都感到很麻煩，「佢自己無腦就唔好當所有人都無腦，講緊我幾十歲人，死就一世唔死就大半世，咁簡單的唔需要你提」。

帖文一出即引起熱議，不少網民認為樓主家婆的問題只是出於，反批評樓主「無家教、無禮貌」。（《BB來了》劇照）

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帖文一出即引起熱議，不過大多數網民這次卻是鬧爆新抱撐奶奶，批評樓主「無禮貌無耐性品德差」，認為其奶奶問問題只是出於關心，並無任何麻煩成分，「我見到嘅只係普通嘅一啲閑話家常對答，睇唔出到底有啲乜嘢咁煩」，「你奶奶係多嘢問但完全睇唔出有惡意，反而做新抱嘅你就非常無禮貌，態度差，完全唔尊重長輩」。

網民又批評樓主及丈夫未有珍惜奶奶的付出，認為她是無理取鬧，「奶奶又要畀地方你住，又要煮埋你飯，都唔知使唔使幫你洗埋衣拖地執屋，仲要睇埋你面色。問多句都嫌佢煩，咁你2公婆自己搬出去住囉」，「奶奶可能係煩啲，但煮飯畀你地已經好好，無感恩心又嫌三嫌四，你自己都唔會幸福」。

（fb專頁「同住奶奶好惡頂」）