台人氣直播主持10分鐘賣走豪華遊艇　網民錯重點睇性感女模

台灣「最強直播主」再出新招，日前在59秒內賣出一輛保時捷、十分鐘內賣出790萬直升機的連千毅，於昨（24）日在直播上賣價值破億元的遊艇，這台堪稱遊艇界的法拉利，在十分鐘內以2720萬元賣出，得標者能獲得一百萬現金以及價值35萬元的精品包，網友羨慕起有錢人的世界，不過也有網友歪樓「買不起遊艇，看辣模也可以」。

台灣人氣直播主連千毅於本月18日，曾上遊艇排練直播，他開直播帶觀眾看遊艇內裝，朋友委託他賣這台時速70公里，號稱遊艇界的法拉利，遊艇內部以羊皮沙發搭配原木，看起來高雅奢華，原價破億的遊艇在昨（24）日晚間開賣，而收看人數也突破123萬人，超過88萬次分享。

短短十分鐘從0元起標，連千毅在《Facebook》直播中防止假帳號亂入，不停提醒棄標者將採取法律途徑，最終由葉姓網友以2720萬元得標，只要在10分鐘私訊到粉絲團並匯3萬元訂金，就能有100萬元現金回饋，及價值35萬元的精品包包，連千毅也承諾「來看船我會開直播」，讓這筆交易公開化。

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對於這項巨額交易網友嘆為觀止，連千毅在直播上表示「要做一場大的直播，首先要準備5千萬現金，並要評估戰略、考量風險、策略行銷、庫存管理等，上述四點做不足保證失敗」。

而許多網友歪樓留言「邊看直播邊尋找失散多年的乾爸乾媽」、「我只注意後面兩位模特兒」、「大家都是來看模特兒的」、「可以賣總統府嗎」、「免擱考慮了包軌」、「期待交船的直播」、「模特兒真的是亮點」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】