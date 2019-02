連登仔扭出青蛙Pepe造型氣球　整埋6「粒」腹肌勁逼真

Pepe(佩佩蛙)是網民經常用的貼圖,樣子抵死又充滿喜感。日前,有連登網民分享一隻自己用氣球扭出來的Pepe,靈感取自牠雙手抱頭的擺甫士造型,還幫牠扭出6個腹肌。其他人看到後大讚「好正」,又有人笑言一睇以為是皇馬前球員比比。Pepe支持者眾,無奈牠在去屆美國大選中,被白人至上主義者及極端組織濫用,作者在2017年無奈將牠「殺死」,當年傷盡粉絲的心。

連登網民上載了一隻青蛙Pepe氣球,非常搞笑。(連登討論區圖片)

有連登網民分享一隻長條型氣球扭出的Pepe造型氣球,除了綠色身,還用了粉紅色氣球造出舌頭,藍色氣球做出牠的小褲子等,而Pepe用了雙手抱頭的「騷肌」造型,最抵死的地方是在牠胸下方扭出了6個小氣球做腹肌。

網民看到照片後大呼「好正」,又佩服樓主扭氣球「真心勁」,有人笑稱一看樓主「扭咗隻Pepe」,以為是皇馬前球員比比,「仲以為你咁勁扭到佢」。

有網民笑言看到樓主「扭咗隻Pepe」,以為是足球員比比。(視覺中國)

Pepe由漫畫家Matt Furie在2005年創作,是作品《男孩俱樂部》(Boy’s Club)的其中一名主角,是隻樂天的青蛙。由於表情抵死,在網上多個討論區爆紅。然而去屆美國大選中,Pepe被改圖成特朗普的樣子,而特朗普本人更在Twitter上分享,令Pepe瞬即成為了種義主義代名詞。支持特朗普的白人至上主義者等仇恨團體不斷將Pepe改圖,害Pepe在2016年被美國「反誹謗聯盟」定性為仇恨的象徵。

原作者Matt Furie忍無可忍,在《時代雜誌》撰文,指Pepe被政客和仇恨團體利用,慘變仇恨象徵,表明「He Was Never About Hate」(他從不關於仇恨),網民又發起了「#SavePepe」運動,重申Pepe代表了愛和善良。可惜事情已非作者能控制,Pepe的結局只能用悲傷來形容,2017年5月9日,作者在漫畫中為Pepe辦了一場喪禮,正式「賜死」。