連登仔扭出青蛙Pepe造型氣球　整埋6「粒」腹肌勁逼真

Pepe（佩佩蛙）是網民經常用的貼圖，樣子抵死又充滿喜感。日前，有連登網民分享一隻自己用氣球扭出來的Pepe，靈感取自牠雙手抱頭的擺甫士造型，還幫牠扭出6個腹肌。其他人看到後大讚「好正」，又有人笑言一睇以為是皇馬前球員比比。Pepe支持者眾，無奈牠在去屆美國大選中，被白人至上主義者及極端組織濫用，作者在2017年無奈將牠「殺死」，當年傷盡粉絲的心。

連登網民上載了一隻青蛙Pepe氣球，非常搞笑。（連登討論區圖片）

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有連登網民分享一隻長條型氣球扭出的Pepe造型氣球，除了綠色身，還用了粉紅色氣球造出舌頭，藍色氣球做出牠的小褲子等，而Pepe用了雙手抱頭的「騷肌」造型，最抵死的地方是在牠胸下方扭出了6個小氣球做腹肌。

網民看到照片後大呼「好正」，又佩服樓主扭氣球「真心勁」，有人笑稱一看樓主「扭咗隻Pepe」，以為是皇馬前球員比比，「仲以為你咁勁扭到佢」。

有網民笑言看到樓主「扭咗隻Pepe」，以為是足球員比比。（視覺中國）

Pepe由漫畫家Matt Furie在2005年創作，是作品《男孩俱樂部》（Boy’s Club）的其中一名主角，是隻樂天的青蛙。由於表情抵死，在網上多個討論區爆紅。然而去屆美國大選中，Pepe被改圖成特朗普的樣子，而特朗普本人更在Twitter上分享，令Pepe瞬即成為了種義主義代名詞。支持特朗普的白人至上主義者等仇恨團體不斷將Pepe改圖，害Pepe在2016年被美國「反誹謗聯盟」定性為仇恨的象徵。

原作者Matt Furie忍無可忍，在《時代雜誌》撰文，指Pepe被政客和仇恨團體利用，慘變仇恨象徵，表明「He Was Never About Hate」（他從不關於仇恨），網民又發起了「#SavePepe」運動，重申Pepe代表了愛和善良。可惜事情已非作者能控制，Pepe的結局只能用悲傷來形容，2017年5月9日，作者在漫畫中為Pepe辦了一場喪禮，正式「賜死」。