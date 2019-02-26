台美女醫師搭上已婚醫生　正印庭上親審問　丈夫詳述19次性交細節

台灣美女醫師施靖娟因常出席清談節目為人認識，惟去年被揭與40歲已婚整型名醫顏正安發展不倫戀，因而被告上法庭，判有期徒刑4個月。顏妻另向施女索償案昨開審，顏妻親身提問丈夫偷情親密照的細節，顏正安稱與施靖娟共發生19次性關係，連地點也記得清楚，還稱對方曾稱不爭名份，惟其後以墮胎作要脅讓他離婚。據報道，正印庭上聽到丈夫說出偷情細節，面色極為難看。

施靖娟雖在內地工作，但不時到台灣參與電玩綜藝節目，因而為人熟悉，曾被讚「看到她，病就好一半」。（節目片段截圖）

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29歲的施靖娟為台灣耳鼻喉科醫生，未婚的她因常在電視節目現身，加上美貌，廣為人認識，更被譽為「看到她，病就好一半」。據報她就讀嘉義女子高中時已備受傳媒關注，原獲推薦入讀中原大學財經法律系，她卻改為入讀南京醫學的耳鼻喉科，畢業後在上海一醫院工作，為怕被騷擾不時戴口罩掩美貌，偶爾回台出席節目。

被視為女神的她，去年因介入別人家庭被打下神壇，她搭上的是已婚整型名醫、有「隆鼻聖手」之稱的顏正安，有指因顏妻在家整理時意外找到與施靖娟的親密照、驗孕棒、產檢超音波相片等，因而揭發偷情事件，顏男坦承有外遇，其妻怒極將兩人告上法庭。

事件中的偷情人夫顏正安，亦不時到內地工作，在微博上輕易可找到他的介紹，擅長隆鼻的他更被稱為「台灣鼻王」。（微博圖片）

據早前判決書指，最終施靖娟因姦情被判4個月有期徒刑，反而顏男卻獲妻子撤告。另顏妻就向施靖娟提出的民事索償案，則於昨日開審，施靖娟未有出現，沒有律師陪同的顏妻親自提問丈夫，顏男坦言與施在台灣發生4次性行為，在內地則有15次，即前後共19次。

說到揭發事件的親密照時，顏男更能依據記憶，詳細說出拍照的大約時間及地點，遍及上海、西安、南京等地，以及期間的細節，而正印聽着丈夫說出的偷食內容時，亦面色大變。

顏男還稱施靖娟知其人夫身份，曾稱不爭名份，惟懷孕後以墮胎為由要求他離婚，他為保住小生命才說會考慮。

台灣網民從姦情揭發開始已極度關注此案，就顏男昨日證供，不少人對他記得偷情細節表示驚訝，大讚他記性好，亦有人認為事件中就算女方有錯，惟偷食男亦有責任，現時顏妻只告施女放生丈夫的行為，備受網民批評，有人揶揄這對夫婦中男的佔了人家便宜，女的又向人索償，算盤打得太響。

（綜合）