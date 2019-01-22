美加澳破獲華裔跨國賣淫集團　6涉案者被指誘騙中國女子海外賣淫

美國司法部宣布，美國聯邦調查局（FBI）近日與加拿大和澳洲的警方合作，成功破獲一個華裔跨國賣淫集團，共有6人被起訴，他們被指誘騙中國女子到三國賣淫。

美國聯邦調查局（FBI）近日與加拿大和澳洲的警方合作，成功破獲一個華裔跨國賣淫集團。（視覺中國）

美國司法部發出新聞稿指，美國、加拿大和澳洲三國警方15日在美國10多個城市展開逮捕行動，破獲一個華裔跨國賣淫集團。俄勒岡州的一家聯邦法院於當地時間1月16日公布對這涉事六名組織者的指控。

司法部表示，該跨國賣淫他團的主謀是46歲的陳宗濤（音譯，Zongtao Chen），居住在加拿大多倫多，美方正尋求將其引渡。其他成員方面，付庭（音譯，Ting Fu）、王艷（音譯，Yan Wang）和孫慧林（音譯，Huiling Sun）3名疑犯已被警方逮捕；另外2名疑犯周偉宣（音譯，Weixuan Zhou）和王朝丹（音譯，Chaodan Wang）仍在逃。除了周偉宣現居廣州，其餘4人均居住在美國。

以「女性陪護」為名招攬嫖客

司法部指出，該跨國集團於2015年8月至2018年11月展開活動，誘騙大部分來自中國的女性到美國、加拿大和澳洲三國從事賣淫活動。集團成員在多個網站以「女性陪護」為名招攬嫖客。該組織還僱用「調度員」接收潛在客戶提出的「日期」，為在妓院工作的女性協調和安排。警方發現其數據庫中含有超過3萬個客戶的電話號碼。

在此次行動中，警方還解救了5名受害者，她們被送往當地的援助機構。俄勒岡州聯邦檢察官威廉（Billy J. Williams）表示，對成年人的人口販賣活動通常會被忽視，因為很多人以為這是她們的選擇，但這個觀念是錯誤的。他說：「這些受害者往往無能為力，因為她們通常遠離家鄉，語言不通，距離可能幫助她們逃離的親朋好友數千里。」