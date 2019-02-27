拒入老人院　德州導演計劃住酒店養老：他們待你如顧客而非病人

面對人口老化，加上生活成本越來越高，不少人都會預早為退休生活打算。美國德州（Texas）一名電影公司製片人兼導演近日就在facebook發文，指打算退休後不會住進老人院，反而計畫入住假日酒店（Holiday Inn），稱自己已計算成本，認為入住酒店能以較低價錢享受更好服務。

美國德州電影公司製片人兼導演羅賓遜近日在facebook發文，指打算退休後不會住進老人院，反而會計畫入住假日酒店。（fb「Terry Robison」圖片）

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現年64歲、居於美國德克薩斯州斯普林市（Spring, Texas）的羅賓遜（Terry Robison）月初於facebook發文，分享自己的退休計劃，身為電影公司製片人兼導演的他稱，經過計算後，打算在退休後與妻子韋妮（Renee Wilson Robison）入住假日酒店而非安老院，沒想到其新穎想法竟被網民瘋傳分享。

羅賓遜在帖文中表示，當地安老院每日的平均價格約為188美元（約1,475港元），但使用長者折扣及長期租住優惠，酒店每晚的平均價格為59.23美元（約465港元），即每日仍有128.77美元（約1,011港元）可用於飲食及其他開支如洗衣及職員小費，加上不少酒店會為房客提供免費早餐及簡單個人衛生用品，亦有一系列免費設施包括水療、游泳池、健身室等，「只要每日5元貼士，全部員工都會爭先恐後地幫助你」。

羅賓遜指，入住酒店能以較低價錢享受更好服務，直言自己已準備好笑着面對退休生活。（fb「Terry Robison」截圖）

羅賓遜認為，安老院會視老人為虛弱的病人，但酒店職員卻會視房客為客人，提供全面服務，「電視壞了？燈泡需要更換嗎？需要更換床墊嗎？沒問題。他們會解決所有問題，並對給你帶來的不便表示歉意」。他更指，入住酒店不用擔心會感到沉悶，因隨時都可乘坐機場巴士外出看風景及用餐，甚至轉到其他地區的假日酒店「轉換環境」，「要住進較佳的安老院或需等待幾個月，但假日酒店會即日處理你的預訂」。

他又說，酒店有夜間保安人員確保安全，服務員每日亦會留意到其身體狀況，必要時能協助召喚救護車，「如果你不慎跌倒，醫療保險將會代付費用，而假日酒店亦會為你升級房間」。除此之外，羅賓遜指住酒店更能方便家人探訪，「他們總是很高興前來找你，更可能入住幾天當作渡假」。

提及入住酒店的種種好處，羅賓遜直言自己已準備好迎接退休生活：「我還能要求什麼？當我到達那個年紀時，我會笑着面對它。」

（英國每日郵報）