女童撞爆頭縫7針　教師：她自己跌倒　監控片段揭驚悚一幕

美國密蘇里州一名3歲女童在幼兒中心受傷，就醫後頭部縫了7針！校方起初稱女童自己跌倒受傷，然而家長覺得事有蹊蹺，數日後要求查看事發時的閉路電視片段，驚悉這根本就是一宗恐怖的虐童事件！

事發在2月1日，聖路易斯縣（St Louis County）一間名叫光明的幼兒中心（Brighter Day Care）內。當日校方提交的報告指女童受傷的原因是「她自己跌倒撞到頭」；事隔5日，家長認為事有蹊蹺，於是要求校方查看監控片段，卻見到驚悚的一幕。

在曝光的片段中，可以見到女童原本好端端的站在座椅旁，突然老師走過來大力將她拖拽到教室的另一邊，再狠狠地將她「丟」出；可憐女童不幸到櫃角，當即蜷縮成一團，抱頭痛苦打滾。

中心被指沒即時查明真相

目前家長已委託律師漢森（Jennifer Hansen）處理事件，她表示，監控片段顯示女童絕對不是跌倒，而是被虐；她批評中心沒有在事發後立即查明真相，若不是家長自己要查看片段，真相就會被隱瞞了，「中心隨時都可以查看片段，但卻讓那位虐童教師繼續工作多5日。」

涉事教師隨後遭解僱，中心主管威廉姆斯（Sharon Williams）表示，案件正在調查中，暫不作任何回應，但強調中心所有教職員都接受過適當培訓並且勝任有關工作，「在安全的環境中提供優質教育，對我們的教師和員工是至關重要的」， 中心會完全配合當局調查；警方與當地教育部門正就事件作進一步調查。

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