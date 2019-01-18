台灣虐童案頻傳　六都回應行政院呼籲　積極建構社會安全網

台灣連續發生數宗虐童案引發社會各界關注，也由於台灣多數人認為司法無法伸張正義，許多人便到加害人的住家包圍、甚至毆打虐童者。 為此，行政院長蘇貞昌昨日（17日）表示，事件顯示安全防護網還有缺漏，相關單位要再檢討、再檢點。台灣六大都市市長回應指，會積極建構社會安全網。

台行政院長蘇貞昌表示，台灣社會以暴制暴的方式不佳，事前的關心最重要。（VCG）

事實上，台灣近期輿論發酵，源自於新北市一位父親對妻兒施暴，網友憤怒之下前往男子住所動私刑；隨後，台南再有歲半女童遭17歲生母等4人施虐致死，嘉義特殊教育學校則有女老師對智障女生餵食辣椒，17日又爆出苗栗縣9歲賴姓男童疑因在學校偷喝同學羊奶，回家後遭繼父打得鼻青臉腫，由社工介入，把男童帶往寄養家庭暫時安置。

對此，台灣行政院長蘇貞昌昨（17日）在行政院會表示，發生虐童這種事件人神共憤，並指這種事情，過程中有種種管道可以防止，可見安全防護網還有缺漏，相關單位要再檢討、再檢點。台灣六大都市市長對此強調對「虐童零容忍」，會積極建構社會安全網。

面對台灣虐童頻傳，台灣六都首長紛紛提出解方。（天下雜誌）

首先，由於新北市和台南市陸續傳出虐童案，為此，新北市長侯友宜表示，目前正積極全面檢討私托評鑑機制與安全網疏漏，除社福系統外，警政、消防體系更是總動員，擴大社會安全網預先防治。

至於台中市長盧秀燕表示，過年前會先啟動高風險家庭關懷訪視，她也要求家庭暴力及性侵害防治中心，未來針對開案中的案件，每月至少一次訪視，再通報案件至少二次訪視；危機風險較高案如一年內遭兒少保護通報三次以上者，每月至少四次訪視。

而台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，六歲以下兒童尚未就學，兒虐事件最難被發現，要透過政府發現高風險家庭只有三次機會，包括辦理出生登記、報戶口、施打預防針，只要延遲兩個月未辦出生登記，或半年內三次催促施打預防針，就會派社工前往了解原因。

桃園市社會局說，桃園已成立「集中受理通報及派案中心」，統一收受從衛生局、教育局及警政單位轉介的家暴或高風險案件；中低收、短暫急難、孩子發展遲緩，或未成年父母「脆弱家庭」，則由家庭中心作窗口，有需求都可尋求協助。

至於台灣立法機構也擬於2月15日開始的會期，優先開議行政部門提交的加重相關刑事罰則的修正案，國、民兩黨陣營的民意代表17日就相關事項獲取共識。

台灣法務部門負責人蔡清祥表示，雖然刑法修正案已經送達立法機構審議，但因近日發生多起虐童案，引發民眾重視，有民意代表希望加重刑罰。

（聯合報）