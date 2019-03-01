【君子報仇】灰藍貓小時被胖貓霸凌　長大後霸氣反壓對方一報喵仇

近日網上瘋傳一段小貓被欺負，長大後霸氣報仇的「勵志」爆笑短片。片中的灰藍貓小時候因身形瘦小，被小胖橘貓「搓圓撳扁」欺負，經時間過去，灰藍貓長得比橘貓還要大隻，反過來壓制對手，果然「君子報仇，十年未晚」！

灰藍貓小時被橘貓欺負，非常可憐。（網上片段截圖）

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有網民在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上傳「抖音」用戶「橘長和藍啵」影片，表示「君子報仇，三個月就可以了」。從片中可見，身形細小的灰藍貓一直被橘貓鉗制着，招式如箍頸、腳踢、啃咬等，但畫面一轉，長大後的灰藍貓一反形勢，只見牠比橘貓更大隻，邊壓着，邊大力咬，對方反撃揮拳也若無其事，成功壓制。

灰藍貓長大後一反形勢，欺負起橘貓上來了。（網上片段截圖）

+ 7 + 6 + 5

影片吸引大批網民觀看，得到逾2300個讚好，不少人都覺得很神奇，「不要隨便欺負人阿！」、「發奮圖強吃的比小橘胖，練的比小橘壯！」、「現在灰貓無敵了」。

（facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」）