【貓之日】《貓咪真的很可愛》魔性十足　貓奴必玩超治癒手機遊戲

今日是日本的一年一度的貓之日（猫の日）（數字「2」在日語讀音中與貓叫聲「喵」相近），大批網民和品牌在Twitter上傳賀圖慶祝，有人更上傳主子的萌照，非常熱鬧。近日韓國免費手機遊戲《貓咪真的很可愛》全面攻陷貓奴的心，玩家在這款模擬育成遊戲中扮演管家經營喵村莊，悉心餵養主子，看牠們賣萌，簡單可愛的畫風亦十分治癒，不少網民大讚遊戲融化人心，甚至令人上癮。

免費手機模擬遊戲《貓咪真的超可愛》，吸引大批貓奴下載遊玩。（網上圖片）

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韓國SungHyuk Yoon最近推出一款免費手機模擬育成遊戲《貓咪真的超可愛》，吸引大批貓奴即使在現實世界不能「擼貓」（搓揉貓身體）和「吸貓」（聞貓），亦能經營貓咪村莊，育成喵星人。

遊戲中玩家扮演着貓咪村莊的管理人，由第一隻小貓「小不點」開始，需要不斷討好主子，升級以吸引更多貓咪入住。遊戲的畫風簡單卻十分治癒，內設小遊戲令玩家閒時可與主子們互動，如說話、餵食、注視和捉迷藏，魔性十足，令玩家不知不覺上癮。

許多玩家表示遊戲會「上癮」，令人欲罷不能。（網上圖片）

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除了滿村貓咪外，村莊內還有一些隱藏動物，如浣熊、麻雀、狗狗及小雞等等，喜歡討好主子的貓奴們，可以試試收集各種貓咪，相信靜靜地望着遊戲中發呆的主子，便會覺得無比幸福。有網民表示開始玩就停不了手，看上去好像是你在陪貓咪玩，事實上卻是牠們治癒玩家的心靈，故不禁說：「貓咪真的超可愛」！