食緊飯都迫住開門　接待員反被麻煩客投訴：食相非常之難睇

作為打工仔，每日最期待放工和放飯，在午飯時間忙裏偷閒做自己想做的事，實在不想任何人打擾。不過近日一名接待員就在facebook發文抱怨，指自己在食飯時間遇上客人強行到訪，她只能無奈「含住啖飯都照開門」，惟事後卻被對方秋後算帳，投訴她「食相非常之難睇，一邊食飯一邊做嘢好唔專業」，令她相當憤怒，慨嘆「地底級小薯食飯都係錯」。

日前一名接待員在fb發文抱怨，指客人在午飯時間硬闖，即使他開門迎接對方，仍被客人投訴不專業。示意圖。（Gettyimages/視覺中國）

該名前枱接待員日前投稿至facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」，指當日正值午飯時間，她留在自己座位吃飯，惟期間一直收到客人來電，她都未有理會，直至15分鐘後，有客人突然上門按鈴，她只能無奈「含住啖飯都照開門」。事後不足一星期，樓主的主管竟收到投訴，指其公司的前枱同事「食相非常之難睇」，又批評她一邊食飯一邊工作非常不專業。

雖然樓主的主管一笑置之，又向客人解釋員工正值午飯時間，但樓主仍相當不滿，氣憤表示「午飯時間我大條道理唔做公司嘢」，稱對方當時表現沒有異樣，「只係好無禮貌老Ｘ奉咁」，慨嘆自己躺着也中槍，「地底級小薯食飯都係錯」。

日前一名接待員在fb發文抱怨，指客人在午飯時間硬闖，即使他開門迎接對方，仍被客人投訴不專業。（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」截圖）

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不少網民見狀紛紛替樓主不值，「西客覺得自己先要食飯，服務佢嘅人，飲杯水照住盞燈，光合作用就夠」，亦有人建議樓主下次可豎立提醒字句，「午飯時間，不作招待，話知佢㩒爆鐘」。另外，有網民分享類似經歷，他稱自己做銀行，曾遇過有客人致電其上司投訴排隊費時，上司解釋因為午飯時間，所以服務有限，詎料「個客（反）問點解啲職員要食飯阻佢時間。」

（fb專頁「西客之道 HIspitality Secret」）