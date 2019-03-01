美新婚妻網上匿名呻丈夫隱瞞納米陰莖　老公揚言離婚兼告誹謗

美國有新婚人妻上月在網上匿名抱怨，懷疑丈夫一直隱瞞只有約3厘米納米陰莖的秘密，才拒絕婚前性行為，待新婚之夜才揭發崩潰真相。帖文引起廣大網民關注，事件日前再有新發展，這名人妻再度出文，指丈夫經朋友輾轉得知她踢爆真相，擔心遲早一日會被人起底，揚言要離婚及告她誹謗，但人妻「矛盾只因深愛着」，深愛丈夫堅拒離開。

美國,一名新婚人妻在網上匿名懷疑丈夫一直隱瞞大約3厘米納米陰莖，導致對方揚言要離婚及告她誹謗。（GettyImages/視覺中國）

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美國一名27歲人妻上月在Reddit討論區匿名發文，指與32歲丈夫上月2日結婚，雙方由交往至訂婚足足1年內都沒有性行為，每次去到最後關頭，丈夫都以為人守舊為理由，希望婚後才有進一步發展。直至洞房花燭夜，樓主才發現丈夫陰莖只有約3.1厘米長，因而質疑丈夫並非守舊，似乎有心隱瞞陰莖過短，度完蜜月後她即上網發文抒發感受，更用「micropenis」（微陽症）來形容丈夫陰莖的尺寸。

2019年最新版本的Emoji將加入一款圖案，可見伸出食指與拇指兩指貼近，網民笑指可以用來取笑別人，特別是男生。（網上圖片）

帖文吸引網民熱烈討論，傳媒亦紛紛報道，成為一時熱話。樓主上周再度發帖交代最新發展，指出一名知道納米陰莖真相的丈夫友人，看到其帖文及最近新婚等線索，猜到樓主丈夫就是事件中的男主角，即時通知丈夫，對於被妻子網爆秘密，丈夫感到震驚及傷心。

美國一名新婚女子在網上發帖，指丈夫拒絕婚前性行為，直至洞房花燭夜，才發現丈夫陰莖只有約3厘米長。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

樓主上周直接與丈夫「攤牌」，對方解釋自己一直都想「自爆」真相，但擔心一她知道後會捨自己而去，婚禮亦會取消，兩家人將會議論紛紛，令他很大壓力。面對納米陰莖的事鬧到網上，她指丈夫怕自己的身份被揭露是遲早問題，故決定離婚及控告樓主誹謗。

明明是新婚卻鬧至現時局面，樓主坦言很後悔，她讚丈夫是一名好老公，惟因自己踢爆其秘密令他傷心，自感是一個討厭鬼，但她認為無人完美，重申不會因而離開丈夫。

（綜合）