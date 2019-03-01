不滿其他玩家《傳說對決》玩法　台男邀真人對決　出言恐嚇罪成

台灣台中市林姓男子與嘉義縣男子都是手機遊戲《傳說對決》的玩家，兩人因對彼此的遊戲玩法不認同，2017年底產生口角，還相約在同年12月30日晚間在台中市烏日區談判，最後因網友未現身，林就用line傳送訊息「怕你一戰成名，要在醫院住一下」等恐嚇文字，網友向警方報案後，台中地院依恐嚇罪，判林拘役20天，得易科。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

判決指出，台中市林姓男子是作業員，他因手機網路遊戲與另名網友有摩擦，2人因對遊戲的玩法彼此不認同，在2017年12月30日晚間7時許發生口角後，相約在台中市談判，林在同日晚間9時許抵達烏日區環中路9段、溪岸路，因該男子都未現身，因此林以LINE通訊軟體傳送「老大、我這很多人在等你一個耶、快點喔、他們說你可能要先跟公司請假一下、怕你一戰成名、要在醫院住一下、這裡很靜、監視器沒有、所以別想著說要報警」。

遭恐嚇網友向警方報案，林被通知到案後辯稱，傳訊只是開玩笑，對該名網友沒有惡意，且當天還有打多通電話給網友，所以網友沒有恐懼。

一審法官認定林犯行明確，判拘役20天，得易科2萬元（約5,000港元），全案仍可上訴。

《傳說對決》是一款多人線上技術型對戰遊戲，按圖瀏覽遊戲畫面↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】