連登仔盤點面試遇過最癲事件　反問考官有咩缺點　拎雙截棍出嚟耍

面試是讓考官與面試者互相了解的好機會，但應對不當，隨時變成奇人奇事。有連登巴打日前發帖盤點面試遇到最癲事件，網民紛紛列出大學面試及職場見工時的種種奇人奇事，包括直接向大學考官明言該學科會「乞食」、有人見工時耍雙截棍及媽媽跟住女兒求職，樓主亦試過在小組面試時遇到有面試者反問考官有什麼缺點，令考官呆了一呆。

有高登巴打指，在小組面試時遇到有面試者反問考官有什麼缺點。（GettyImages/視覺中國）

連登仔盤點面試最癲遇過咩事：

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有巴打以「一人一個interview時見到最X痴線嘅嘢」為題，在「連登討論區」發出帖文，拋磚引玉指出當時與一班人小組面試，當中有女性面試者在發問環節中反客為主，反問考官有什麼缺點，相信對方都估計不到，「呆咗幾秒，跟住話自己缺點應該係太過仁慈」，旁邊另一名考官即刻附和「係囉，冇即刻踢你出房」，意即即使她問了一條奇怪問題，但該名自稱仁慈的考官都沒有趕她離開。

網民紛紛列出在職場見工時的種種癲人癲事。 （《何者》電影截圖）

見工方面，有絲打指有一次政府活動聘請保安，考官問其中一人有什麼才藝，詎料對方在背囊內「拎咗枝雙截棍出嚟耍」，令在場的人都努力忍笑。亦有巴打指見工時見到旁邊一名女面試者「帶埋阿媽」，導致接待處職員問她是誰，她就答「陪佢個女，之後又叫個女唔洗緊張之類」。

大學都有不少小組面試。（資料圖片）

至於大學方面，有巴打指當年大學小組面試時，考官問他們對學科有什麼認識，包括畢業後可以從事什麼職業，其中一人答「呢科無前途會乞食」，最後「最痴（黐）線係收咗佢」。亦有巴打重提當年參加英國交流計劃時，需要在校內展開小組面試，有一名男生突然向另一名女生說「I love that girl」，巴打相信他想回應她剛才說的內容，大致上想說喜歡她的說法，但不慎變成示愛，全場的人連同教授「都呆晒，跟手笑埋出聲」。

（連登討論區）