【驚嚇一刻】泰女主持直播彩票開獎　突遭婦人持5吋螺絲批刺喉

泰國一場直播節目中途發生行刺女主播的事件，引來全國震驚。當時女主播正在準備宣布彩券開獎結果時，一名婦人突然衝入直播現場，手持螺絲批架在女主播的頸上施襲，幸好工作人員即時把婦人拉開，女主播只是受了皮外傷。

當時女主播正在直播彩券開獎，一名婦人突然衝入直播現場，手持螺絲批架在女主播的頸上。（網上圖片）

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事發在本月1日下午1時20分左右，女主播塔南雅（Thananya Pipitwanichakarn）在博他侖府的政府彩票辦公室宣佈開獎，並以直播方式播出。當塔南雅正在準備宣布結果時，隱藏在觀眾中的35歲婦人芭葩盼（Prapapan）突然走出來，闖入直播現場，更用一把5吋長的螺絲批指向塔楠雅的喉嚨，讓在場所有人都大為震驚。

當塔南雅意識到遇襲後馬上向後一縮，但芭葩盼仍然箍住她，工作人員立即撲出拉開芭葩盼，隨後警方抵達現場，拘捕芭葩盼，而塔楠雅的鎖骨位置受了輕傷。

塔楠雅事後鎖骨位置受了輕傷。（網上圖片）

警方指芭葩盼被帶走時大吵大鬧，情緒激動，不斷大罵警察，亦在警車上掙扎。事後芭葩盼供稱其母親遭人陷害，毒品無故在住所附近，警方因而認定其母親藏有毒品作出拘捕，芭葩盼因不滿警方遲遲未有還母親清白，為了替她申冤，於是襲擊女主播，以激烈的手段引起警方及全國關注，希望當局處理她的訴求。

（綜合）