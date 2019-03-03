超無品街坊收錯信　擅拆開兼食晒贈品　再寫粗口塞回物主信箱

郵差送錯信偶然都會發生，一般人或會塞回正確信箱或拋落郵筒，無品者可能視而不見或丟掉算數，但大埔卻出現「超無品街坊」！有網民於facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，指在信箱內發現一封曾經拆開的信件，上面寫了粗口稱「寄X錯」，而信內的試食贈品則被全部吃光。樓主怒斥有關行為非常離譜，網民亦狠批涉事者十分幼稚，極為缺德，更質問：「使唔使咁賤呀？」

有網民發帖指疑被寄錯的信件被拆開，贈品被吃掉，而信封上更寫了粗口。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

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該女網民於fb群組「Tai Po 大埔」上載相片，表示昨天（2日）在信箱收到一封本來寄給自己的信，但曾被拆開，信封上更寫了：「寄X錯咗呀你老X！」而信內附有的營養糖試食贈品，則被開封吃光，該封被弄得猶如垃圾的信件，令樓主非常憤怒。

樓主估計是郵差把信件派錯地址，但收信人並無即時交還，而是擅自拆開信件，把贈品吃掉後還要做出缺德行為。事主不忿稱：「我好想知邊位人兄食晒，仲要寫啲咁嘅嘢，整到成舊垃圾咁塞返入我信箱。」

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網民紛紛批評涉事者「好無品囉」，「食晒人哋啲嘢仲鬧人咁惡」、「做人做到咁衰」、「又要鬧又要食，黐線㗎」。有人更建議樓主報警處理：「睇返大廈CCTV就知邊個做啦。」、「不問自取是為賊也！」

根據本港法例第98章《郵政署條例》第29條列明，任何人如無合法權限或辯解，不得開啟任何郵包，或自任何郵包取出任何內載物件。若被發現，一經定罪，最高可罰款25000港元及監禁2年。

（fb群組「Tai Po 大埔」）