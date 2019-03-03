【慳到盡】準新娘試妝後直接結婚　化妝師嬲爆：要這樣欺負人嗎？

結婚是人生重要的時刻，當然希望以最美的妝容視人，因此在婚禮前很多新人都會找化妝師試妝，再聘請心宜的化妝師在大婚當日服務。不過，台灣一名新娘竟利用試妝的化妝師，試完妝之後直接就去結婚，令化妝師氣得直呼：「有需要這樣欺負人嗎？」

準新娘跟化妝師樓主約好試妝，樓主一直滿足客人的各項要求，但想不到竟被利用了。（getty圖片）

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台灣一名化妝師在facebook群組「爆怨公社」中發文，表示一位準新娘跟她約好試妝，樓主一直耐心服務，滿足客人的各項要求，包括「我的皮膚很容易過敏，所以試妝前還是需要做好保養」、「我定妝液有自己帶，是我去法國買的，超貴的」、「眼睛要幫我調整最大最有神，因為我覺得自己長得不錯，但是想要更好點」、「我要用這牌的眼影、這牌唇膏、這牌指甲油、這牌粉底液」等。

對於準新娘的要求，樓主都一一做到，連準新娘說新郎也要試妝，樓主都幫他化了。試妝之後，準新娘覺得很滿意，付了試妝費就心滿意足地離開，離開前還對她說「真的很謝謝妳，我想回去考慮一下，快點給你答覆喔！」

化妝師發文，怒批客人試妝後直接去結婚了，氣得直呼「有需要這樣欺負人嗎？」（「爆怨公社」fb圖片）

樓主以為這宗生意「坐定粒六」能接下，但想不到當天下午看fb時，透過一位朋友的動態發現，這個準新娘下午竟然帶着妝容去結婚了，還大排筵席請了32枱，令樓主晴天霹靂，直言：「這是什麼社會…有需要這樣欺負人嗎？」

不少網民都對準新娘的行為感到不齒，紛紛批評她「根本故意的啊」、「超級沒品」、「連這都要貪嗎」，亦有人建議化妝師公開她的身份，「我覺得應該要到她臉書公開」、「公布她，讓她下次結婚找不到化妝師」。有人就提醒樓主下次要好好保護自己，「以後化半妝就好」、「說考慮的客人記得先幫她卸妝」。

（爆怨公社）