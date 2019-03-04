【動機未明】美精神病男家中狠殺愛犬　捅百刀割喉棄垃圾桶

毛孩全心信任，主人卻忽然揮刀相向，被殺一刻小狗有何感受？美國一名患精神病男子，竟對養了4年的服務犬狠下毒手，連斬100刀兼割喉，最後將屍體丟棄在家中的垃圾桶。當地警方隨後已拘捕他，並未說明行凶動機。

布希金（Jacob Bushkin）狠殺養了4年的服務犬。（facebok「Jacob Bushkin」圖片）

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據外媒報道，美國亞利桑那州27歲男子布希金（Jacob Bushkin），上周一（25日）早上打電話給家人，指家中4歲的黃金獵犬「Cub」在家中死亡，家人聞訊到單位查看，發現狗隻被丟棄在垃圾桶內，遂立即帶牠去看獸醫。

「Cub」被送到獸醫後證實死亡，獸醫發現狗隻身上的傷並不尋常，由於牠是亞利桑那州的認可服務犬，因此隨後叫亞利桑那州人道協會（AHS）及當地警方到場，將屍體送往大學進行驗屍。

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當地警方發言人表示，該服務犬的驗屍報告顯示，牠死前被刺逾100次，並被割喉，而且在被襲擊時還活着。發言人指其主人布希金患有精神問題，在當日並無服藥。警方在上周四（28日）以涉嫌謀殺服務犬及虐殺動物兩項罪名拘捕布希金，惟他拒絕回答調查人員的問題，至今仍未清楚行凶動機。

《亞歷桑納中央報》報道指，布希金前室友透露他患有躁鬱症及思覺失調症，又指布希金曾偷走他一套刀具，其後發現對方藏在枕頭下，嚇得他連忙搬走。警方表示，已應法院要求，如批准布希金暫時保釋候審，需強制讓他住進精神醫療機構。

（《每日郵報》、《亞歷桑納中央報》）