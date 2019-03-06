人妻深夜偷睇男同志AV　驚見丈夫是主角：他戴着該死的婚戒！

婚後才發現另一半的性向相反？現實往往比電視電影情節還要曲折離奇，美國一名人妻在討論區透露近日她趁丈夫睡着時，偷偷上成人影片網站Pornhub看男同志AV，卻驚見片中主角異常眼熟，還認得他身上幾個特別的刺青，令她最氣憤的是，丈夫竟戴着結婚戒指拍片，且不戴安全套與多名男子發生性關係，坦言不能再直視他。其後丈夫承認自己因毒品而「變成同性戀」，人妻堅決離婚，遭丈夫奮力挽留，惟她去意已決。

人妻事後堅決離婚，更揚言要將截圖發給丈夫的媽媽和所有人。（Reddit論壇截圖）

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該名26歲的外國人妻日前在Reddit論壇發帖求救，稱自己從前已愛看男同志色情片，因此趁丈夫布蘭登（Brandon）睡着時偷偷上Pornhub觀看，她隨便點了一部來看，卻驚覺其中一個主角就是身旁的丈夫，令她完全呆掉，「臉完全看得很清楚，還看到他身上幾個特別的刺青，毫無疑問那人就是他！我還知道他是在結婚後拍攝那些影片，因為他戴着該死的婚戒拍片！」

人妻徹底震怒，續指看到老公在片中沒有做好安全措施就和幾個男人發生性行為，感到「憤怒又噁心」，她表示自己整晚沒睡好，隔日連工作也不管，立即請假到附近的診所做檢查。她又指自己沒有立即回家，因為實在不知道如何面對丈夫，逐問網民應該如何是好。

不少網民建議人妻離婚，「律師、離婚、不再聯絡」；有人則質疑在成千上萬的男同志色情片中找到丈夫實在太不可思議，惟網民分享自己也曾透過社交平台發現男友是同志，「哈哈聽起來很假，但這有機會發生。」

外國人妻在深夜偷看男同志色情片時，驚覺丈夫是主角，令她十分崩潰。（視覺中國/GettyImages）

人妻其後再補充，指自己與丈夫對質，丈夫解釋自己吸食冰毒成癮，令他「變成同性戀」，且狀況已持續了幾個月，然後他在同志交友App「Grinder」上隨便約炮，及後丈夫則答應會去康復中心。當人妻發現今次不是個別事件時，感到非常沮喪，堅決要離婚，丈夫苦苦哀求，稱只要不把事件公開，他願意做任何事，但人妻心意已決不再管丈夫的死活，揚言要將截圖發給他的媽媽和所有人，暗示要將事件公告天下。

（Reddit討論區）