【係愛呀】日男請唔到假陪女友　家中自製衣架摘士多啤梨補鑊

非常時期，就要用非常方法氹女朋友！有日本男網民近日無時間陪女朋友，答應了去採士多啤梨卻臨時去不成，便想到在家中搭建一個臨時果園，將士多啤梨用晾衣夾吊起，讓女友可以摘。網民大讚有創意之餘，更欣賞他有心機氹女友，值得學習。

樓主把藍色的晾衣夾勾到窗簾架上，將買回來的士多啤梨逐個夾起。（Twitter「rikujimasukuman」圖片）

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該網民日前在Twitter發帖，指很對不起女友，因為之前答應她一起去果園採士多啤梨，惟他因工作而抽不開身，拿不到假期，令計劃告吹。他為表歉意，就在家中搭建一個士多啤梨園，彌補女友的遺憾，「這就達成採士多啤梨的目標！」

從他上載的圖中可見，樓主把藍色的晾衣夾勾到窗簾架上，將買回來的士多啤梨逐個夾起，假裝是在果園一般，而女友則配合地墊高腳摘士多啤梨，畫面十分有愛。

帖文一出，旋即吸引網民關注，至今累積逾5.4萬人讚好，1.5萬次轉發。大批網民都覺得他十分有創意，並且有一個好女友，紛紛留言祝福，「又好又可愛的女友」、「一定是最高興的一日」、「要好好珍惜女朋友！」有網民則認為，地點並不重要，重要的是和誰一起做。

（Twitter「rikujimasukuman」）