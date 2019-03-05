【有片慎入】14粒邪惡母體現身！　粉嶺居民直擊臭屁蟲產卵過程

粉嶺一村屋居民阿魚於上星期經歷了今年首次的臭屁蟲進攻，在露台晾曬的衣服上發現14粒青色蟲卵。她本來把臭屁蟲掉在草叢，再妙用膠紙除掉蟲卵，以為戰爭告一段落。沒想到同一隻臭屁蟲於昨晚連夜偷襲，再次進攻露台。今次阿魚毫無心軟，直接用膠紙封實臭屁蟲，最終無法逃脫，更笑言：「下次可能係老豆嚟報仇」。

阿魚沒想到臭屁蟲連夜偷襲，昨夜再次進攻露台產卵。（粉嶺居民阿魚授權提供）

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住在坪輋的阿魚於昨晚（6日）發現臭屁蟲再次偷襲家中露台，她估計是同一隻臭屁蟲媽媽，更笑言：「搵我報仇，再生蛋。」阿魚解釋，當時全程目擊臭屁蟲在露台「反肚」產卵。片中可見，臭屁蟲在數秒的過程中已產出5至6粒蟲卵，更有數粒在地上。

但阿魚擔心臭屁蟲完事後會逃走，又怕蟲卵黏在地上，決定再來一招膠紙封印絕技，把邪惡的臭屁蟲母體與蟲卵一網打盡。阿魚表示，相信臭屁蟲是趁露台開窗晾曬衣服的時間潛入家中，繼而再產卵。

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問到臭屁蟲連續2次產卵的煩擾，阿魚坦言其實亦要習慣與大自然共處，「住村屋昆蟲一定有」她續稱：「最緊要唔驚，除咗曱甴同蚊，其他都飛落草叢放生。」

阿魚更稱在未來的日子唯有多加小心，「會密啲留意地下同衫，始終佢有棵樹一定會有呢啲蟲」。她亦有把相片及片段放上facebook群組「上水粉嶺人9吹分享會」，不少網民得知阿魚經歷了一場「生死大戰」，亦笑言：「有提子食。」、「生產過程大披露，後加㓕門埋屍大公開！嘩！正呀！」、「 樓主俾啲愛心，唔好殺生喇。」

（fb群組「上水粉嶺人9吹分享會」）

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