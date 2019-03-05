全港「最屈機」鐵路！網民細數西鐵完勝位：全線有冷氣廁所好高級

數到全港最令人滿意鐵路，你會點揀？廣深港高鐵香港段自去年9月開通後，因造價過高及「一地兩檢」問題引起連串爭議，而港鐵沙中線紅磡站工程亦屢爆醜聞，完工之日遙遙無期，令網民不禁慨嘆「西鐵」才是香港最偉大基建工程之一，全線高架車站有冷氣、每個站設有洗手間、車站空間大、車廂安靜、擁大量接駁巴士線等，聲稱讓西鐵完勝全港鐵路！

綜合全港多條鐵路，西鐵綫最深得網民歡迎，不少人大讚每站均設有廁所及冷氣月台。（資料圖片）

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近日有巴打在連登討論區以「西鐵算唔算見證香港最有錢嘅時刻？」為題發文，大讚西鐵硬件高質，包括全線的高架車站均有冷氣，反而遲過西鐵落成的馬鐵，幾乎全線月台沒有冷氣，而月台幕門更於2017年才完成安裝。除冷氣外，巴打又稱西鐵每個車站的空間大，當中錦上路站比觀塘站更大，「大到有車站廣場真係好過份，仲要淨係星期日做跳蚤市場」。鄰近錦上路站的朗屏站，原來更威盡國際，擁有全球最深樁柱，達129米，創下世界紀錄。而天水圍站大堂全長約460公尺，為港鐵站中最長。

日前有網民發文大讚西鐵綫，除每個高架車站均有冷氣外，車站空間亦非常大。（連登討論區截圖）

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至於車身設計亦非常方便，「新界右邊門，市區係左邊門」，令乘客「落車可以唔使擰轉頭就落到車」，而專為西鐵列車提供維修服務的八鄉車廠，則是東南亞地區面積第三大的鐵路車廠，足夠容納全組西鐵線列車。

帖文引起大批網民熱議，不少人均認為西鐵線每個站設有洗手間「最屈機」，亦亦有人大讚西鐵車廂舒服，「唔似地鐵咁一時大風一時焗到暈」，而且車廂安靜，「喺屯門耳機開50％音量已經聽歌好清楚」，相反其他乘搭其他鐵路時，「起碼90％仲未計大風風聲」。

（連登討論區）