【你當我是浮誇吧】日音樂節目dancer搶晒鏡笑死網民 　來頭超猛

任何地方也像開四面台！歌唱節目中，雖說歌手該是主角，但背後的舞蹈藝員亦可能隨時喧賓奪主！日本社交網站近日瘋傳一段音樂節目的短片，有位男舞蹈員因舞姿「太出眾」，甚至出現詭異如「被上身」的動作，結果盡攬整個表演的風頭，其「極搶Fo」的表現令網民爆笑不已。原來該名舞者是國際知名日本舞蹈家上野隆博（TAKAHIRO），他是日本女團欅阪46的編舞師，更曾替麥當娜排過舞。

國際知名日本舞蹈家上野隆博在日本音樂節目《MUSIC STATION》與家入里歐（家入レオ）合作表演，結果上野隆博搶鏡成為主角。（網上片段截圖）

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日本音樂節目《MUSIC STATION》（Mステ）上月15日播出的一集中，邀請了新一代創作歌手家入里歐（家入レオ）和上野隆博合作演出，這個組合令很多粉絲十分期待。

上野隆博是日本女子團體「欅坂46」的舞蹈導師，亦是國際知名的日本舞蹈家。（網上圖片）

好歌手與好伴舞合演，效果理應不差，惟藝術這回事就是無法預計。表演開始時，家入里歐站着不動，上野隆博已率先在背後做出激烈的動作，如摑自己幾巴、四肢抽搐、在地上爬行、痛苦表情等，與歌曲輕快的節奏似合還離，卻又處處是違和感，其奔放表現完全搶去歌手的風頭，其至連攝影師都忍不住給他數個單獨特寫鏡頭，表演效果令人忍俊不禁。

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不少網民稱一看開頭已經爆笑，覺得上野隆博的舞蹈非常有衝擊性，表示看不明白他在跳甚麼，有人不禁笑問：「個舞者經歷咗啲咩？」有人則盛讚歌手的表現專業完，全無受到影響，但可能是因為舞者一直在其背後，「歌手根本唔知發生乜事」；又有人認為表演的主次完全調轉，令觀眾目光離不開後面，舞者直接成了主角。

（《MUSIC STATION》）